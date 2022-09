SPD fordert Lösung von der Stadt

Die Stadt möge sich um eine Lösung kümmern: Es geht um die Baustelle an der Autobahnbrücke Hünger. Weil dort die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Burg kommen, nicht Richtung Innenstadt fahren können, hatten sich viele Anwohner beschwert. Die Verwaltung will nun noch mal Kontakt zur Autobahn GmbH aufnehmen. Eine Ampelanlage sei aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich, erklärte der Technische Beigeordnete Thomas Marner. Unter anderem, weil ein Rückstau, der bis zur Autobahn reiche, nicht zulässig wäre. Bürgermeisterin Marion Lück sagte, sie wisse, worin die Schwierigkeiten bestünden, erklären müsse das aber der Bauherr, also die Autobahn GmbH. Der Antrag soll im Ausschuss weiter diskutiert werden. -acs-