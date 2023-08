SPD fordert Lösung für Fahrprüfungen

TÜV-Abnahme in Remscheid belaste die Kassen der Fahrschüler unnötig.

Wermelskirchen. Zu dem Plan des TÜV Rheinland, die praktischen Fahrprüfungen künftig nicht mehr in Wermelskirchen stattfinden zu lassen, äußert sich jetzt Jochen Bilstein (SPD).

Der Rat der Stadt Wermelskirchen, so heißt es in seinem Antrag, adressiert an die Bürgermeisterin, lehne „mit aller Deutlichkeit“ die Entscheidung des TÜV Rheinland ab, die praktischen Fahrprüfungen örtlicher Fahrschulen zukünftig ausschließlich in Remscheid abzuhalten. Die Verwaltung möge daher Kontakt mit dem TÜV auf nehmen – mit dem Ziel, eine geeignete andere Lösung für die Wermelskirchener Fahrschülerinnen und Fahrschüler in dieser Sache zu erreichen.

Aus Sicht der SPD sei das schlüssig, denn die Fahrschulen hätten bereits „nachvollziehbar dargelegt, dass die Entscheidung des TÜV zu deutlich höheren zeitlichen Mehraufwendungen bei der praktischen Prüfungsvorbereitung und damit zu einer weiteren erheblichen Kostensteigerung beim ohnehin schon teuren Führerscheinerwerb“ führe. Nach Aussagen der Fahrschulen entstünden Mehrkosten von bis zu 850 Euro.

„Das ist gerade in der heutigen Zeit schon aus sozialen Gründen inakzeptabel. Darüber hinaus wird die ohnehin angespannte Prüfungssituation bei der Durchführung der Prüfung in einer weniger bekannten Stadt zusätzlich belastet“, schreibt die SPD. -acs-