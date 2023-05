650 Teilnehmer hatten beim ersten Firmenlauf viel Spaß

Mitarbeiter von 27 Firmen gingen auf die 4,5 Kilometer lange Strecke.

Von Lena Spataro

Wermelskirchen. Der erste Firmenlauf in Wermelskirchen brachte rund 650 Läuferinnen und Läufer an den Start. 27 Firmen nahmen an der Aktion teil. Darunter zum Beispiel der Baumarkt Obi und die Firma Steinco. Die Organisation übernahm Nicole Hafner von der Neo-Move-Agentur. Trotz des schlechten Wetters war diese nach dem Lauf positiv überrascht von der Euphorie der Teilnehmer am Donnerstagabend.

Laut der Organisatorin ginge es bei der Veranstaltung ohnehin in erster Linie um den Spaß und die Gemeinschaft. Firmenübergreifende Kontakte zu knüpfen, ist dabei ein wertvoller Nebeneffekt. „Außerdem können die hierarchischen Strukturen eines Unternehmens hier mal aufgebrochen werden. Denn die jungen Azubis haben bei den Läufen oftmals die besseren Chancen auf eine gute Platzierung“, sagte Hafner.

+ Erfolgreiche Männer: Marc Jörgens (Steinco, 2. Platz), Malte Büsing (TPH, 1. Platz) und Jan Luca vom Stein (Interroll, 3. Platz). © Doro Siewert

Jan Luca vom Stein hat genau das geschafft. Der 20-Jährige begann erst im letzten Jahr seine Ausbildung bei Interroll. Nun lief er für seinen Betrieb ganz locker als Dritter durchs Ziel. Und das, obwohl er gar kein typischer Läufer ist und auch nicht wirklich für den Firmenlauf trainiert hat, wie vom Stein verriet: „Ich bin eigentlich Fußballer beim SSV Bergisch Born. Deswegen habe ich vermutlich einfach eine solide Grundausdauer.“ Außerdem fügte vom Stein hinzu: „Der Regen hat auch kaum gestört, es war fast schon eine willkommene Abkühlung beim Laufen.“

Der Sieger trainiert zwei- bis dreimal pro Woche

Vielleicht war es diese lockere Attitüde, die den Azubi so erfolgreich machte. Denn vor ihm schafften es nur Malte Büsing für die freie evangelische Gemeinde als Erster und Marc Jörgens für Steinco als Zweiter ins Ziel. Büsing, Startnummer 475, brauchte für die 4,5 Kilometer lange Strecke dabei genau eine Viertelstunde. Für diese Leistung trainiert der Wermelskirchener in seiner Freizeit aber auch zwei- bis dreimal die Woche. Ähnlich wie der Zweitplatzierte Marc Jörgens. „Sport gehört für mich einfach zu meinem Leben.“ In den Jahren 2006 und 2007 gewann Jörgens bereits den Mallorca-Marathon. „Leider war ich jetzt länger verletzt, aber so langsam komme ich wieder in meine alte Form zurück.“

Kurz nach den drei Männern überquerte auch Uta Schmittgens die Ziellinie – in einem knalligen orangenen Laufshirt für Obi. Damit konnte sich Schmittgens den ersten Platz der Frauen sichern. Die Düsseldorferin hatte mit dem nassen Wetter ebenfalls kein Problem, dafür allerdings mit der bergischen Laufstrecke. „Bei mir zu Hause gibt es quasi keine Höhenmeter“, sagte Schmittgens nach dem Firmenlauf sichtlich geschafft.

+ Uta Schmittgens (Platz 1) von der Firma Obi und Insa Blumentritt (Platz 2) von der Feuerwehr waren bei den Frauen erfolgreich. © Doro Siewert

Heimvorteil genoss dagegen die Zweitplatzierte, Insa Blumentritt. Die Rettungssanitäterin ging für die Feuerwehr Wermelskirchen an den Start und konnte direkt im Anschluss an den Lauf noch vor Ort unter die wohlverdiente Dusche springen. Ihre rund 20 Kollegen und Kolleginnen der Feuerwache konnten das Blumentritt gleichtun, da sich sowohl Start als auch Ziellinie auf dem Parkplatz vor der Feuer- und Rettungswache und der Tafel befanden. „Als wir von dem Firmenlauf erfuhren, haben wir uns alle gegenseitig motiviert“, sagte Blumentritt. Ebenfalls auf das Treppchen der Frauen schaffte es noch Lena Bagdaschwilli auf dem dritten Platz mit einer Laufzeit knapp unter 18 Minuten.

„Auf die After-Run-Party freuen sich die Läufer fast immer am meisten“, sagte Hafner aus Erfahrung. Dabei dürfe das wohlverdiente Feierabendbierchen nicht fehlen. „Alkoholfrei versteht sich“, fügte Hafner mit einem Augenzwinkern hinzu. Livemusik gab es von der Band Kontrollverlust.

Hintergrund

Nicole Hafner organisiert seit 2014 für die Sport- und Eventagentur Neo Move mit Sitz in Bochum Firmenveranstaltungen in ganz Nordrhein-Westfalen. In der Nachbarstadt Remscheid fand der erste Lauf bereits 2019 statt. „Damals haben wir mit 60 Firmen gestartet. Mittlerweile sind es in der Röntgenstadt schon 140 Unternehmen“, erklärt Nicole Hafner.

Kommentar von Anja Siebel: Sport verbindet

anja.siebel@rga.de

Sport führt immer zusammen. Und Sport motiviert, macht gute Laune, verbindet. Kein Wunder also, dass es so erfreulich viele Anmeldungen für den 1. Firmenlauf in der Wermelskirchener Innenstadt gegeben hat. Schon in der Nachbarstadt Remscheid war der Lauf ein voller Erfolg. In Wermelskirchen gingen jetzt Mitarbeiter von 27 Firmen an den Start.

Beachtlich für eine vergleichsweise kleine Stadt. Es sind erfahrungsgemäß immer ein paar erfahrene Läufer dabei, die gerne bei Wettbewerben mitmachen. Aber auch Freizeitsportler, die ganz neu dabei sind. Innerhalb einer Firma kann das sportliche Ereignis das Gemeinschaftsgefühl ganz schön stärken. Und das tut ja bekanntlich in einigen Unternehmen auch besonders gut.

Wer am Ende siegt, ist dabei am Ende eigentlich zweitrangig. Wichtiger ist das gemeinsame Erlebnis beim Sport. Bei einem so großen Erfolg steht einer Wiederholung des Firmenlaufs in Wermelskirchen hoffentlich nichts im Wege.