Sparkasse: Parkplätze fallen weg

Wermelskirchen. -acs- Die Stadtsparkasse Wermelskirchen weist darauf hin, dass das Parkhaus sowie die seitlichen Kundenparkplätze aufgrund städtischer Bauarbeiten in der Straße An der Feuerwache vom kommenden Montag, 3. Juli, bis voraussichtlich 14. Juli nicht zur Verfügung stehen. In dieser Zeit können laut Mitteilung die Parkplätze vor der Sparkasse oder alternative öffentliche Parkplätze in der näheren Umgebung von den Kunden der Sparkasse genutzt werden.