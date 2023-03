Soziale Netzwerke sollen stärker werden

Der Rheinisch-Bergische Kreis fördert die Quartiersarbeit. Dafür wurde eine neue Fachstelle“ eingerichtet.

Von Frihtjof Bublitz

Die Verwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises hat für die neue „Fachstelle strategische Quartiersentwicklung“ zwei neue Mitarbeiter eingestellt, die die Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen sollen: Die Geografin Antje Proksch und der Geograf Kai Zander gehören jetzt zum Team der Sozialplanung „Motiv Mensch“ des Kreises. Als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Strukturen der Sozialplanung verstärkt das Duo die kreisangehörigen Kommunen bei der Entwicklung passgenauer Angebote und präventiver Maßnahmen in bestimmten Ortsteilen – den Quartieren. Sie sollen mit ihrer Expertise den Aufbau und die Umsetzung von sozialen Projekten fördern.

Fachstelle soll Bindeglied und Ideengeber werden

Der Fokus ihrer Arbeit liegt dabei zunächst auf der Entwicklung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den vier Quartieren in Wermelskirchen, in Leichlingen, in Overath, und in Rösrath, die sich aus Analysen im Rahmen der Sozialberichterstattung ergeben haben. Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung der Quartiersarbeit und der Unterstützung bei der Projektsteuerung, agieren Antje Proksch und Kai Zander als Ideenentwickler und begleiten den Aufbau sowie die Stärkung der Vernetzungs- und Ehrenamtsstruktur.

„Ein Quartiersnetzwerk, in dem sich kreisweit ausgetauscht und voneinander gelernt wird, zählt zu den übergeordneten Zielen des Teams. Denn für eine erfolgreiche Quartiersarbeit ist ein gutes Netzwerk besonders wichtig“, sagt Katharina Hörstermann, von der Sozialplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises. Dazu gehört mitunter die Organisation von Fortbildungen für Ehrenamtliche vor Ort, die tägliche Herausforderungen sowie spezifische Fragestellungen behandeln.

Der zuständige Dezernent für den Sozialbereich, Markus Fischer, freut sich, dass durch die Sozialplanung „Motiv Mensch“ Fördermittel des Landes gesichert werden konnten, die die Einrichtung der Stelle möglich macht: „Wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort unmittelbar mit in die Gestaltung ihres Quartiers beziehungsweise Wohnumfeldes einzubinden“, sagt Markus Fischer. „Gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen, den Akteurinnen und Akteuren vor Ort und den Bürgerinnen und Bürgern können wir so die Aktivität und Akzeptanz erhöhen, die für ein gelingendes Ergebnis im jeweiligen Quartier ganz wichtig ist.“

Der Rhein-Berg-Kreis verfolgt zusammen mit den angehörigen Kommunen und verschiedenen Einrichtungen, darunter das Jobcenter Rhein-Berg, das Ziel, die Lebensbedingungen der Menschen im Kreisgebiet zu verbessern und allen eine faire Chance auf eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Deshalb wurde 2015 unter dem Leitbild „Motiv Mensch – Sozialen Wandel gestalten“ mit dem Aufbau einer kreisweiten Sozialplanung begonnen.

Der Sozialplanung kommt eine Schnittstellenfunktion innerhalb des Kreises sowie außerhalb der Verwaltung mit freien und privaten Trägern sozialer Angebote und Menschen im Quartier zu. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, die politischen Gremien zu beteiligen und die Beschlüsse vorzubereiten.

Im Rahmen dessen werden über den Sozialmonitor Daten erhoben. Diese sollen gefühlte Problemlagen bestätigen oder widerlegen. Vor allem für politische Gremien ist die datengestützte Darstellung bestimmter Herausforderungen notwendig, um eine begründete und transparente Grundlage für Entscheidungen und die Verteilung von Ressourcen zu bieten.

Die beiden Stellen werden im Rahmen des Projekts „Zusammen im Quartier – Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW gefördert und sind für zwei Jahre befristet.