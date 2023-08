Sozialdemokraten: Regelung ist sozial inakzeptabel

Keine Fahrprüfungen in Wermelskirchen: Debatte kocht weiter hoch – SPD verärgert über Mehrkosten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Schon allein aus sozialen Gründen sei es inakzeptabel, dass Wermelskirchener Fahrschulen mit ihren Prüflingen zur Führerscheinprüfung nach Remscheid fahren müssen. Diese Meinung vertritt die SPD in Wermelskirchen und hat einen entsprechenden Antrag bei der Stadt eingereicht.

Demnach soll der Stadtrat eine Kontra-Haltung zum Verfahren des TÜV Rheinland beschließen: „Der Rat der Stadt lehnt mit aller Deutlichkeit die Entscheidung des TÜV Rheinland ab, die praktischen Fahrprüfungen örtlicher Fahrschulen zukünftig in Remscheid abzuhalten.“ Verbunden ist der Antrag mit einer Handlungsaufforderung, wonach die Stadtverwaltung Kontakt mit dem TÜV aufnehmen soll: Ziel dieser Gespräche soll „eine geeignete Lösung für die Wermelskirchener Fahrschülerinnen und Fahrschüler“ sein, wie die Sozialdemokraten formulieren.

Zur Begründung des Antrags führt Jochen Bilstein, der als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion das Papier unterzeichnete, aus: „Die Fahrschulen haben nachvollziehbar dargelegt, dass die Entscheidung des TÜV zu deutlich höheren zeitlichen Mehraufwendungen bei der praktischen Prüfungsvorbereitung und damit zu einer weiteren erheblichen Kostensteigerung beim ohnehin schon teuren Führerscheinerwerb führt.“

Laut Aussagen der Fahrschulen entstünden Mehrkosten von bis zu 850 Euro pro Fahrschüler. Das sei in der heutigen Zeit schon aus sozialen Gründen inakzeptabel. Darüber hinaus werde die ohnehin angespannte Prüfungssituation bei der Durchführung der Prüfung in einer für den Prüfling weniger bekannten Stadt zusätzlich belastet, stellt die SPD fest. Die SPD teilt mit ihrer Argumentation die Meinung der Fahrschulen in Wermelskirchen und reagiert mit dem Antrag auf vorangegangene Berichterstattung.

Nach dieser sind seit der Corona-Pandemie Fahrschulautos mit einem Prüfer auf dem Rücksitz in Wermelskirchen nicht mehr zu finden. Seitdem machen sich Fahrlehrer und Fahrschüler am Tag der Prüfung für den Führerschein auf den Weg zur TÜV-Prüfstelle nach Lüttringhausen. „Diese Situation ist für uns Fahrschulen und auch für die Schüler eine Katastrophe“, sagte Peter Hlavacek von „Peters Fahrschule“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Und auch Frank Niewöhner von „Frank‘s Fahrschule“ betonte: „Wir bräuchten dringend die Rückkehr zur alten Regelung.“ Bis zum Eintreten der Corona-Pandemie sammelten die Fahrschulen nämlich den Prüfer des TÜV Rheinland vor dem Obi-Baumarkt ein. „Für uns Wermelskirchener war das eine Sahnetörtchen-Situation“, bewertete Niewöhner. Die Autobahnauffahrt war in der Nähe, Stadt und Bundesstraße nicht weit. Fahrschüler konnten in ihrer vertrauten Umgebung auch ihr Können zeigen.