Fil sorgt heute für die „relaxteste Show“

Auftritt

+ © Kattwinkelsche Fabrik Fil zeigt heute den Triumph des Chillens. Foto: Kat © Kattwinkelsche Fabrik

Chilling, dieses hundswitzige Wort, dass uns die Jugendlichen hinterlassen haben, bringt es auf den Punkt.

In „Triumph des Chillens“, die neue Show des gnadenlosen Comedians Fil, werden die Sorgen der Zuhörer zu Pulver zerrieben. Fil tritt am heutigen Freitag in der Katt auf. Angekündigt wird der Auftritt von der Katt als die „relaxteste Show des Universums“ – und da geht es dann auch mächtig zur Sache. Ein Beispiel? „Warum ’ne (...) Eigentumswohnung kaufen. Die Würmer lachen jetzt schon. Wozu vorsorgen, ansparen? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Vorsorgen ist was für Flaschen.“ So ist Fil drauf. Na dann. Viel Spaß mit ihm. tei

Freitag. 28. April, 20 Uhr, Katt