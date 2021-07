Die Sorgen der Bürger um Sicherheit sind ernst zu nehmen

Die Woche von Anja Carolina Siebel

+ © Roland Keusch © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Es brodelt bei der Stadtverwaltung. Denn: Viele heiße Eisen muss die Verwaltung derzeit anpacken.

Die Sache in Dabringhausen spitzt sich zu. Stein des Anstoßes sind die Jugendlichen, die sich immer noch im Dorfpark treffen. Von lauter Musik und Lärm, Dreck und sogar Drogen, die dort kursieren sollen, ist die Rede. Vielleicht muss man abwägen. Jugendliche haben sich zu allen Zeiten irgendwo versammelt. Und dort auch keine Verdi-Opern gehört, sondern oftmals laute andere Musik. Sollte die Problematik aber tatsächlich einen ernsteren Hintergrund haben, müssen die Verwaltung und die Politik sich Gedanken machen, wie die Situation zu lösen ist. Zu verstehen sind indes beide Seiten: die, denen die Sorge um die Jugendlichen gilt, ebenso aber auch die Sichtweise von Bürgermeister Rainer Bleek. Er lehnt den Vorschlag, einen Streetworker für Wermelskirchen einzusetzen, ab. Fakt ist: Ein Streetworker muss auch ein hinreichendes Aufgabengebiet haben. Ob das in Wermelskirchen tatsächlich gegeben ist, lässt sich nicht allen aus der Situation in Dabringhausen ablesen. Dazu bedarf es einer genaueren Prüfung.

Es brodelt bei der Stadtverwaltung. Denn: Viele heiße Eisen muss die Verwaltung derzeit anpacken. Unter anderem gehört der Jugend- und Freizeitpark dazu, der ganz oben auf der Liste der umzusetzenden Projekte für das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IKEHK) steht. Er soll nach WGA-Informationen jetzt wesentlich teurer werden als bisher geplant. Der Wegfall der E-Bike-Ladestation sind Peanuts gegen das, was auf die Stadt als Kosten zukommt. Denn sie hat zugesagt, 40 Prozent der Gesamtkosten für den Park zu übernehmen. Erhöht sich der Gesamtpreis für das Projekt, erhöht sich natürlich auch die Beteiligungssumme für die Stadt. Spenden werden also immer wichtiger.

Sicherheit ist zunächst ein subjektives Gut, das von jedem anders empfunden wird. In Wermelskirchen scheinen sich aber 4000 Menschen nicht sicher genug zu fühlen – sonst hätten sie vermutlich nicht bei der Online-Petition des Wählervereins „Zukunft Wermelskirchen“ für eine stationäre Polizeiwache unterschrieben. Fakt ist aber auch, dass vor Jahren diese Diskussion bereits hinreichend geführt wurde, dass Pros und Contras abgewägt wurden und schließlich bekannterweise die Polizeiwache in Burscheid entstand. Es gab zahlreiche Kritiker dieses Modells. Allerdings sind die Sorgen der Bürger um ihre Sicherheit unbedingt ernst zu nehmen. Derzeit liefern sich die Stadtspitze und der Wählerverein „Zukunft Wermelskirchen“ eine verbale Schlacht via öffentlicher E-Mails. Das nützt im Zweifel niemandem etwas. Viel mehr sollten sich alle an einen Tisch setzen und möglicherweise eine Erweiterung der Sprechzeiten der Bezirkspolizisten erwägen.

TOP Waidmannsheil und Müllers Lust: Wandern ist im Bergischen in.

FLOP Sparen fürs Eigenheim wird schwieriger.