Sonderwerksverkauf bei Dellmann’s Bräu

Am Freitag, 27. Januar, führen die drei „Dellmann’s“-Brauer zwischen 13 und 18 Uhr einen Sonderwerksverkauf in der Brauerei in Elbringhausen 22 durch.

Der Verkauf wird vorgezogen, weil im Februar wegen Karneval kein turnusgemäßer Werksverkauf stattfindet. Um sich noch mehr auf das Bierbrauen konzentrieren zu können, hat „Dellmann’s Bräu“ die Produktion der Holzkisten zum Transport der 0,33-Liter-Stubi-Flaschen aus den Händen gegeben. Die Lebenshilfe-Werkstatt (Lesota-Werk) in Bergisch Born fertigt die Kisten. Nach dem Sonderwerksverkauf ist der nächste reguläre Werksverkauf für Samstag, 4. März, 11 bis 15 Uhr, terminiert. sng