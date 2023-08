Sommerserenade endet mit Klassik

Die Konzertreihe fand in der Stadtkirche statt.

Konzert für Klavier und Klarinette in der Stadtkirche begeisterte die Zuhörer.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Das Fazit der dritten Sommer-Serenade in der Stadtkirche, organisiert von der Evangelischen Kirchengemeinde, fällt positiv aus. Presbyterin Stefanie Schüller aus dem Organisationsteam ist sehr zufrieden. „Es waren drei sehr unterschiedliche Konzerte, die auch jeweils ein sehr unterschiedliches Publikum angesprochen haben – einmal Jazz mit Gaby Goldberg & Friends, dann Irish Folk mit Fragile Matt und heute noch einmal ein rein klassisches Konzert“, sagt sie.

Für jede und jeden war etwas dabei

Da sei für jeden etwas dabei gewesen. Auch der Publikumszuspruch sei immer sehr ansprechend gewesen. Am Samstagabend waren zum gemeinsamen Auftritt der Klarinettistin Friederike Roth und des Komponisten und Pianisten Frank Zabel bei schönstem Sommerwetter wieder rund 60 Zuhörer gekommen, um Musik aus vier Jahrhunderten zu hören.

Der Auftakt war hochgradig romantisch, die Sonate in f-Moll von Johannes Brahms zeigte die Vielfalt der Klarinette als Instrument auf, während das Klavier den sanft perlenden Untergrund auslegte.

Aber Romantik ist natürlich nicht immer zärtlich und zurückhaltend, sondern kann mitunter auch fordernd daherkommen, wie sich im „Allegretto Grazioso“ zeigte, aber schön war das virtuose Zusammenspiel der beiden eigentlich so unterschiedlichen Instrumente, die sich wunderbar ergänzten.

Das merkte man vor allem dann, wenn nebeneinanderher die gleichen Melodieläufe erklangen und man ganz überrascht war von dieser nicht nur taktlichen, sondern eben auch klanglichen Synchronizität.

Tief in den Barock ging es mit einem zweigeteilten Stück vor und nach der Pause. Die Partita in d-Moll des Barock-Genies Johann Sebastian Bach, eigentlich für Violine Solo komponiert, von Frank Zabel aber fürs Klavier transkribiert, erklang in typischer Bach-Manier, strukturiert und mathematisch genau ausformuliert. „Musik für Klarinette und Klavier wird eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert geschrieben – wir haben aber gedacht, dass wir zur Auflockerung des Programms auch weit ins 17. Jahrhundert zurückgehen wollen“, sagte Frank Zabel.

Das Konzept des Komponisten ging auf

Und das Konzept des Komponisten funktionierte, denn die drei kurzen Teile der Partita waren ein interessanter Kontrapunkt – gerade auch im direkten Vergleich zur Komposition von Frank Zabel mit dem Titel „Beyond Silence And Despair“, wohinter sich vier Stücke für Klarinette und Klavier nach Edvard Munch verbargen.