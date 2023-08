Sommerpicknick drinnen: Keine Spur von Notlösung

Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen in der Kirche in Unterburg – Triefende Kleidung hielt Besucher nicht zurück.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Solingen-Unterburg. Bierbänke statt Campingstühle, Holzboden statt grünem Sommergras: Schade fanden es Besucher und Veranstalter schon, dass das sommerliche Musik-Picknick nicht wie geplant auf der Wiese vor der Kirche in Solingen-Unterburg stattfinden konnte, sondern nach drinnen verlegt werden musste.

Plan B allerdings, nämlich Programm, Gäste und gute Laune kurzerhand ins Gotteshaus zu bitten, erwies sich schnell als gute Option, die am Ende nichts mehr von Notlösung hatte. Musik hören, miteinander reden, essen, trinken und fröhlich sein, das alles klappte auch drinnen ganz wunderbar.

Schon zum Auftakt kamen rund 50 Gäste: Pfarrerin Almuth Conrads von der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen hielt eine Andacht. Derweil quetschten sich reichlich nasse Schirme im Ständer, die letzten Regentropfen perlten von Jacken und Mänteln. Trotz nasser Kleidung schmeckte den Besuchern später eine Tasse Kaffee sowie selbst gebackener Streusel- oder Butterkuchen.

Drei Mal Musik, jeder Beitrag ganz anders

„Das Konzept des Nachmittags sieht vor, dass man jederzeit kommen und gehen kann“, sagte Dr. Birgit Siekmann vom Organisationsteam. „Um möglichst alle Generationen und deren Musikgeschmack anzusprechen, setzen wir zudem mit dem Shantychor, der Brasshoppers Bigband und dem Duo Peanut Butter Jelly Pie auf drei sehr unterschiedliche Beiträge.“

Der Shantychor nahm zu Beginn mit in die Welt an der „Waterkant“, später waren die Brasshoppers aus Wermelskirchen mit verzauberndem Bigband-Sound an der Reihe. Tim Francis und Bernd Uthoff als Peanut Butter Jelly Pie wiederum sind bekannt für ihren breiten Bogen von Soul, Rock, Blues, Jazz, Pop und Gospel. Dazu gab es nachmittags Grillwürstchen oder Flammkuchen und kühle Getränke.

Wie das Gotteshaus zu einem „Ort des Lebens“ werden soll

Das musikalische Picknick ist Teil der „Sommerkirche“ in Unterburg, einem Mix aus geistlichen Impulsen und gesellschaftlichem beziehungsweise kulturellem Leben.

Nach dem überstandenen Hochwasser und der Teilzerstörung des Gotteshauses war die Idee entstanden, nicht mehr nur traditionelle Gottesdienste in der Kirche zu feiern, sondern sich breiter aufzustellen, um ein echter „Ort des Lebens“ für Unterburg zu werden.