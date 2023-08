Sommerliche Swing-Serenade mit Kirsche auf der musikalischen Sahnetorte

Die Nick Dewhurst Band aus dem britischen Lichfield war zu Gast im Wermelskirchener Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Fast ein wenig klein für die sechs Musiker aus Lichfield in der Nähe von Birmingham war die Bühne am Montag im Haus Eifgen. Dort war mal wieder Zeit für Jazz – und das Haus war erfreulich gut gefüllt an diesem sommerlichen Abend, als Bandleader und Trompeter Nick Dewhurst mit seiner fünfköpfigen Band und dem im besten Wortsinne gemütlichen „Bird Street Blues“ einstieg.

Auf Vermittlung des Wermelskirchener Jazz-Urgesteins Les Searle war der Kontakt zur Band entstanden, die am Wochenende in Limburg an der Lahn zwei Auftritte hatte und noch auf der Suche nach einem weiteren für den Montag gewesen war. „Unser Kultin-Vorsitzender Adrian Kunitz hatte sofort zugesagt“, sagte Les Searle – und so kamen die etwa 40 Besucher in den Genuss einer ordentlichen Portion swingenden und locker dahinflanierenden Jazz‘ mit jeder Menge Solo-Spots.

So etwa gleich am Anfang von Schlagzeuger Carl Hemmingsley, der im von Leas Searle komponierten und auch in Wermelskirchen gerne gespielten „Basin Street“ jede Menge Gelegenheit zum relaxten Solo-Spiel hatte. Denn es war eine angenehm zurückhaltende Leistungsschau. Wo im Jazz gerne mal das Solo zum Hochleistungssport wird, spielten Nick Dewhurst und seine Band durchaus eindrucksvoll, aber immer auch mit einer gehörigen Portion Coolness ihre Soli. Dafür gab es trotzdem begeisterten Applaus, genau wie nach jeder wirklich punktgenauen Landung am Ende eines Songs. Denn perfekt, so ging es schon zu, im Sound des britischen Sextetts.

Perfekte Auswahlder Songs

Und auch die Songauswahl war perfekt, bot sie doch eine famose Mischung aus bekannten Stücken wie dem Frank-Sinatra-Klassiker „Fly Me To The Moon“, bei dem Pianist/Organist Tom Lindsay echte Crooner-Qualitäten am Mikrophon bewies, und Eigenkompositionen wie dem coolen Hot-Jazz-Shuffle „Suspect In You“, bei dem sich Tenor-Saxophonist Sam Craig und Bassist Paul Robinson in ausgiebigen Solo-Strecken austoben durften. Das machte beides sehr viel Spaß zum Zuhören und Mitswingen. Der Sinatra-Gassenhauer, weil man ihn einfach kannte und mitsingen konnte, die Eigenkomposition, weil sie ein eingängiger Hit war.

Aber als ob das noch nicht genug gewesen wäre, hatten die sechs Herren samt Dame – am Alt-Saxophon spielte Beth Fisher-Dewhurst – und machte das halbe Dutzend Musiker damit voll, noch einen Stil im musikalischen Köcher, der dann doch etwas von der eher leichten Schiene abwich, die sonst weitgehend gefahren wurde: Fusion. Also, die Vermischung von Rock und Jazz zu einem brodelnden Hexenkessel. Dieser Stilrichtung wurde etwa mit dem wirklich satt rockenden und unmissverständlich betitelten „Fusion Line“ gehuldigt. Da gab es dann auch furiose Unisono-Läufe, vertrackte Rhythmen und blitzsaubere Soli zu hören – und im Anschluss noch begeisterten Applaus.

Quasi die Kirsche auf dieser musikalischen Sahnetorte waren Nick Dewhursts Ansagen. Denn der Trompeter sprach wirklich gut Deutsch, und wo er nicht weiterkam, wechselte er ins Englische oder bat kurzerhand das Publikum um Hilfe. Nur um dann so oder so über sich selbst zu schmunzeln. Und das passte genau in die Richtung dieses ganz und gar sympathischen Abends mit wunderbarer Musik. Der schönste Nebeneffekt des Ganzen war aber sicherlich die ansprechende Publikumszahl, die zeigte, dass es doch alles andere als schlecht um den Jazz im Haus Eifgen bestellt ist, zumal an einem sommerlich-warmen Montagabend.