Sommerkirche reist durch die Stadt

Evangelische Kirchengemeinde ist wieder mit ihrer besonderen Reihe am Start.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Während die Temperaturen draußen immer weiter stiegen, eröffnete Pfarrerin Almuth Conrad in der Kirche in Hünger die Sommerkirche. Pünktlich zum ersten Sonntag in den Sommerschulferien begrüßte die Pfarrerin Besucher aus allen Bezirken der Kirchengemeinde zum Gottesdienst. Ob aus Hünger, der Stadt oder Tente: Viele Besucher waren zum Auftakt der besonderen Sommerreihe der Evangelischen Kirchengemeinde gekommen und sorgten für eine volle Kirche. Nur die Eipringhausener feierten Treckergottesdienst im Gerätehaus der Feuerwehr.

„Wir wollen die Gemeinde zusammenbringen“, erinnerte Almuth Conrad an die Idee der Sommerkirche. Das junge Konzept der Kirchengemeinde hat allerdings auch ganz praktische Gründe: Statt in allen Predigtstätten findet der Sonntagsgottesdienst während der Ferien lediglich an einem wechselnden Ort statt. Das fordert das Gemeindepersonal in Ferienzeiten weniger und verhindert gleichzeitig, dass zu Urlaubszeiten die Besuchergruppen dünner werden.

Die Gemeinde habe mit der Idee im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht, erinnerte Almuth Conrad. Längst nicht alle, aber doch einige Gemeindeglieder würden sich während der Reihe auf den Weg durch die Bezirke machen.

„Gleichzeitig haben wir uns für diese Ferienwochen auch eine Gottesdienstreihe ausgedacht“, berichtete die Pfarrerin. Alle Gottesdienste der Sommerkirche stehen unter dem Titel: „Wachsen, blühen, Früchte tragen.“

Beim Auftakt stand aber noch ein ganz anderes Thema im Fokus: Die Gemeinde verabschiedete in einer emotionalen Feier Josua Schmincke, der sein Freiwilliges Soziales Jahr in Hünger absolviert und dabei viele Spuren hinterlassen hatte. Gleichzeitig gaben sie Michaela Simon einen Segen mit auf den Weg: Die Presbyterin verlässt Wermelskirchen und feierte ihren Abschied aus der Gemeinde. Der Posaunenchor steuerte Sommermelodien bei und die Band des Bezirks beteiligte sich mit junger, moderner Musik.

„So bunt ist unsere Gemeinde“, freute sich Pfarrerin Almuth Conrad und erzählte dann von Schöpfung und Ruhetag, von Gottes Wirken im Leben der Menschen und seiner Zusage.

Ein Gegenstand verbindet alle Gottesdienste

Wie im vergangenen Jahr, als die Gemeinde mit dem Sommerkirche-Konzept Premiere feierte, soll auch in diesem Jahr ein Gegenstand alle Gottesdienste miteinander verbinden: 2022 reiste ein Koffer durch die Bezirke und wurde jeden Sonntag mit einem neuen Gegenstand bestückt. In diesem Jahr haben die Pfarrer dieses Ritual etwas gelockert: Almuth Conrad füllte einen Beutel mit Erde und verteilte Blumensamen in der voll besetzten Kirche. „Die Erde soll nun am nächsten Sonntag auch in die Stadtkirche reisen“, erklärte die Pfarrerin. Bis zum 6. August dürfte sich noch manch ein Gegenstand dazu gesellen.

Zum Abschluss der Sommerkirchen-Reihe wird dann für Sonntag, 6. August, ab 14 Uhr zum musikalischen Picknick in Unterburg eingeladen. Damit endet die Reihe.

Hintergrund

Im vergangenen Jahr probierte die Evangelische Kirchengemeinde ein neues Konzept aus: ein Gottesdienst pro Sonntag für alle reihum in den Kirchen und Gemeindehäusern der Gemeinde. Der Versuch kam an und wird nun erneut aufgegriffen. Bis zum 6. August gibt es wieder eine Sommerkirche. Das Motto: „Wachsen, blühen, Früchte tragen.“ Die Sommerkirche findet immer sonntags um 11 Uhr an wechselnden Orten statt.

ekwk.de