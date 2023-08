Sommerfest füllt die Radieschen-Kasse

Die Gaststätte Centrale sammelte Spenden für den Verein, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert.

Wermelskirchen. 1500 Euro. Diesen Betrag übergaben jetzt Jennifer Mendo Vicente und Mandy Liesenthal an den Verein Radieschen. „1100 Euro stammen aus der Tombola und kleinen Spenden zu unserem Sommerfest, 200 Euro hat unser Personal vom Trinkgeld dazugegeben, und wir haben die Summe noch einmal mit 200 Euro aufgestockt“, sagten die Inhaberinnen der Gaststätte Centrale.

„Der Verein Radieschen wurde 2006 gegründet“, sagte der Vorsitzende Rainer Bleek. Sein Stellvertreter Jochen Bilstein sagte ergänzend. „Bürgermeister Eric Weik hatte den Verein gegründet, um Kinder beim Mittagessen in der Schule finanziell zu unterstützen.“ Inzwischen sei das nicht mehr so häufig nötig. „Seit 2012 fördern wir auch begabte Kinder, die sich beispielsweise kein Instrument leisten können, oder fördern Kinder im sportlichen Bereich“, sagte Rainer Bleek. „Denn das Essen der Kinder wird inzwischen meist durch das Bildungs- und Teilhabegesetz abgedeckt.“

Neben dem symbolischen Scheck überreichte Mandy Liebenthal, die die Küche in der Gaststätte Centrale leitet, auch direkt die Summe in kleineren Scheinen. Service-Leiterin Jennifer Mendo Vicente sagte: „Unsere Gäste waren an dem Sommerfest am 15. Juli sehr zufrieden, das Wetter hätte allerdings besser sein können.“ Die Gaststätte Centrale hatte zum Sommerfest einen Bierwagen und eine Popcorn-Maschine aufgestellt und bot einen Grillteller – all you can eat – für 15 Euro an. „Wir wollen das Sommerfest nächstes Jahr wiederholen“, erklärten beide unisono.

Neben der Einzelförderung der Kinder unterstützt der Verein – normalerweise alle zwei Jahre – ein Zirkusprojekt. „Angemeldet sind für die Herbstferien 90 Kinder“, sagte Rainer Bleek. „Sie werden eine Woche zu Artisten, Verpflegung ist in der Summe inbegriffen.“ Diese eine Woche Zirkustraining und -vorstellung kostet den Verein Radieschen etwa 15.000 Euro. „Wir finanzieren uns ausschließlich von Spenden und den Mitgliedsbeiträgen“, erklärte Jochen Bilstein. „Mitglieder – wir sind derzeit 20 – können wir immer gebrauchen. Weil wir auf Dauer Nachwuchs für uns erreichen müssen, aber auch, weil unser Verein davon lebt.“ Der Mitgliedsbeitrag liege bei mindestens 20 Euro jährlich.

Neben den Einzelförderungen an die Kinder sowie dem Zirkusprojekt engagiere sich der Verein Anfang bis Mitte Dezember noch für die Weihnachtswünsche der Kinder in Wermelskirchen. „Aus Datenschutzgründen bringen wir am Ende die Wünsche der Kinder mit denen, die die Geschenke gekauft haben, zusammen und sorgen dafür, dass die Kinder ihre Geschenke vor Weihnachten auch bekommen“, sagte Radieschen-Vorsitzender Rainer Bleek.

Das Gute an Radieschen: „Wir sind nicht an das Sozialgesetzbuch gebunden“, sagt Rainer Bleek. „Das heißt, wir können auch Geld an Familien spenden, die zwar über den Grenzwerten liegen, denen aber das Geld fehlt, ihrem Kind beispielsweise ein Instrument zu kaufen.“

Sie würden von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern angesprochen. „Immer wieder erfahren wir aber, dass unser Verein noch nicht bei allen Lehrerinnen und Lehrern bekannt ist“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Jochen Bilstein. „Es wäre schön, wenn sich das für die Zukunft ändern würde.“

Der Name Radieschen lehnt sich an den Remscheider Verein Möhrchen an. „Mit ihm zusammen haben wir schon einmal Butterkuchen in Remscheid verkauft.“

Der Anstecker mit dem Wappen von Wermelskirchen kann zugunsten von Radieschen für 10 Euro zugeschickt werden. Es reicht dazu eine formlose W-Mail und die Einzahlung von 10 Euro auf das Konto von Radieschen.

Kommentar von Susanne Koch: Guter Einsatz

Da der Wermelskirchener Verein Radieschen nur Geld aus Spenden einnimmt und die Mitgliedsbeiträge zusammenzählt, ist jede Spende sehr willkommen. Und mit den 1500 Euro der Gaststätte Centrale kommen die Radieschen-Macher schon wieder ein Stück weiter.

Der Verein Radieschen wurde 2006 gegründet, um Kinder zu unterstützen, deren Familien nicht genug Geld zum Schul-Mittagessen beisteuern konnten. Das Problem hat sich inzwischen ein bisschen gelegt, daher unterstützt der Verein seit 2012 auch Kinder mit einer besonderen Begabung, denen das Geld fehlt, sich beispielsweise ein Musikinstrument zu kaufen, oder einem Sportverein beizutreten und den monatlichen Beitrag zu zahlen.

Radieschen ist abhängig von Menschen, die Geld spenden. Wichtig wäre, dass sich weitere Mitglieder dem Verein anschließen. 20 Euro jährlich ist keine unbezahlbare Summe. Die Neuen würden die Bedeutung des Vereins weiter hervorheben.