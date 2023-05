Sommeraktion in Sankt Michael

„Wir wollen auf Schatzsuche gehen, Töne und Farben erforschen, kochen, dem Räuber Hotzenplotz begegnen, Freunde finden, Spaß bei Bewegung und Spiel haben, unsere Fantasie beim Basteln und Gestalten einsetzen“, beschreibt Nicola Brinkmann, Koordinatorin des Katholisches Familienzentrums, das Angebot. Die Veranstaltung findet in Wermelskirchen im Pfarrzentrum Sankt Michael an der Kölner Straße 41 an jedem der vier Tage von 9 bis 15 Uhr statt. Sie beinhaltet ein zweites Frühstück und ein Mittagessen plus Getränke. Die Teilnahmekosten betragen 10 oder 20 Euro – dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Wahl. Anmeldungen sind per E-Mail möglich. -sng-