Nur noch Restkarten für Freibad-Party

Der Auftritt der Band Cat Ballou am 5. August ist ein echter Publikumsmagnet. Für den Festausschuss ist es außerdem eine ganz besondere Party.

Wermelskirchen. Karneval mitten im Sommer. In Dabringhausen hat sich das im vorigem Jahr bewährt. Und diesmal, bei der „Sommer, Sonne, Karneval“-Party am 5. August, soll es sogar eine noch größere Sause geben. Dafür sorgt wohl schon der sogenannte Top Act: Die kölsche Band Cat Ballou wird die Bühne im Linnefetal gehörig rocken.

Gegründet wurde Cat Ballou, benannt nach dem gleichnamigen Spielfilm, 1999 in Bergisch Gladbach. Die Musiker traten erst regional auf und hatten 2008 einen ersten großen Erfolg als Sieger des Bandwettbewerbs Köln rockt.

Im Herbst 2012 schrieben sie mit Et jitt kei Wood (Es gibt kein Wort) ein Lied über Köln, mit dem sie im Endspurt des Karnevals 2013 den Wettbewerb Loss mer singe gewannen. Später landete der Song auch in die deutschen Singlecharts. Seitdem hat sich die Band auch über Kölns Grenzen hinaus einen Namen gemacht. „Dass wir sie für Dabringhausen gewinnen konnten, liegt sicher auch an der Sommerzeit; da hatten sie noch freie Kapazitäten“, sagt Wolfgang Schumacher. Zudem wird die Kölner Band Lupo für Stimmung sorgen.

Im Vorverkauf gingendie Karten im Nu weg

„Die Leute waren voriges Jahr so begeistert von unserer Party, dass diesmal das Gros der Karten schon kurz nach Beginn des Vorverkaufs weg war“, freut sich Schumacher. Die Vorverkaufsstellen – das Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen und Lotto Duran am Wermelskirchener Bahnhof – seien im Nu quasi leergekauft gewesen. Schumacher: „Nun haben wir noch ein Rest-Kontingent, das über unsere Internetseite www.dbh-fa.de im Online-Verkauf bestellt werden kann.“ Auch die Premiere des Online-Verkaufs habe gut geklappt.

Und das gleichwohl die Veranstalter ein wenig mit dem Stadtjubiläum konkurrieren, das wie berichtet eine Woche später stattfindet. „Wir hätten gern am 12. August, also nach den Sommerferien, gefeiert“, räumt Schumacher ein. „Aber das ging wegen des Jubiläums eben nicht.“

„Sommer, Sonne, Karneval“ ist nicht nur ein neues Format – der Festausschuss feiert damit Jubiläum

Aber auch „Sommer, Sonne, Karneval“ wird ein riesiges Geburtstags-, ja, sogar Jubiläumsfest. Der Festausschuss feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die erste Satzung stammt vom 9. Juni 1998.

Anfang 2000 gab es dann die Eintragung ins Vereinsregister. Ziel war es damals, ein Steuerungsgremium für den Dawerkuser Karneval zu gründen. Zurzeit gehören dem Ausschuss 16 Gruppen an. Sie tragen die Karnevalsveranstaltungen des Festausschusses mit ihren Teilnahmen und Auftritten.

Wolfgang Schumachers Tochter Lucie war es, die unter anderem mit Jule Will aus dem Festausschussvorstand „Sommer, Sonne, Karneval“ aus der Taufe gehoben hat. „In der Karnevalszeit ist in den letzten beiden Jahren so viel ausgefallen, da wollten wir mal was Besonderes bieten und den Karneval hier in diese coole Umgebung des Freibades holen“, sagte Lucie Schumacher damals. „Jeck im Sunnesching“, die Großveranstaltung in Köln, hatten sie sich zum Vorbild genommen. Zwei Tage hatte das Team vorigen Sommer für die Vorbereitungen gebraucht, Absperrungen zum Wasser gezogen, das Freibad mit bunten Fähnchen, Luftballons und Lampions zu einem Festplatz umfunktioniert.

Tickets, Einlass, Verpflegung: Was Besucher wissen müssen

Und den großen Veranstaltungen in den Rheinmetropolen steht die Dabringhauser Sause in nichts nach. Über 600 Partygäste werden es auch diesmal wieder im Freibad sein. Allein das kulinarische Angebot hat sich ein wenig verändert. „Ein Burger-Truck, das war uns auf Dauer einfach zu teuer“, sagt Wolfgang Schumacher. „Also haben wir uns für eher einfache Kost entschieden: Es gibt Currywurst und Pommes. Crêpes und natürlich Cocktails und andere Getränke.“

Einlass ins Freibad ist am Samstag, 5. August, ab 18.30 Uhr. Karten für 24 Euro gibt es nur noch online.

dbh-fa.de

Programm: Alles soll ähnlich ablaufen wie bei der Premiere im Sommer 2022. So steigt „Sommer, Sone, Karneval“ vom Festausschuss im Freibad Dabringhausen auch dieses Jahr. Termin ist Samstag, 5. August. Als Top-Act ist die Band Cat Ballou mit von der Partie. Außerdem steht die Kölner Band Lupo auf der Bühne. Diese Bühne stiftet der Verein Dorf-Kultur“aus Dabringhausen für die Veranstaltung. DJ „Jona“ alias Jonathan Gonzalez legt an diesem Abend für die Gäste auf.

Verpflegung: Zu essen gibt es diesmal keine Burger, sondern Currywurst und Pommes und natürlich Getränke.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: 25 Jahre erfolgreich

Cat Ballou ist schon eine Hausnummer. Dass der Dabringhauser Festausschuss die Kölner Erfolgsband für die sommerliche Karnevalsparty gewinnen konnte, ist ein echter Glücksfall. Aber es zeigt auch, dass der Verein seine Arbeit gut macht.

Seit 25 Jahren steuern die Mitglieder die Geschicke des Karnevals vor den Toren der Hochburgen in Bergisch Gladbach und Köln. Und der Erfolg gibt ihnen seit einem Vierteljahrhundert recht. Die Karnevalspartys, sei es „Wir unter uns“ oder auch der Kinderkarneval, sind seit Jahren ausverkauft.

Zum Rosenmontagszug gab es vor und nach der Pandemie eine hohe Zahl an Anmeldungen. Und nun bringt sich die jüngere Festausschuss-Generation mit neuen Ideen ein. Die „Sommer, Sonne, Karneval“-Party, angelehnt an die große Schwester „Jeck im Sunnesching“ in Köln, schlug bereits voriges Jahr ein. Und dieses Jahr gibt es schon kaum noch Karten. Herzlichen Glückwunsch; so kann es weitergehen.