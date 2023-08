So schützen Sie Daten bei Street View

Das müssen Sie beachten, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Fahrzeug oder Ihr Haus im Netz abgebildet werden.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Sagt Ihnen der Begriff „Panoramafreiheit“ etwas? Diese Schranke des Urheberrechts erlaubt es jedem, Fotos und Filme von Bauwerken anzufertigen — und das ohne die Zustimmung des Eigentümers. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gebäude von öffentlichen Plätzen oder Wegen aus einsehbar sind.

Außerdem müssen die Bilder von der Augenhöhe aus fotografiert werden, ohne den Einsatz von Hilfsmitteln, mit denen man sich etwa über einen Gartenzaun erheben könnte. Solche und andere urheber- und datenschutzrechtlichen Fragen werden uns in naher Zukunft aufs Neue beschäftigen, denn ein fast in Vergessenheit geratenes Projekt hat in Nordrhein-Westfalen eine neue Offensive gestartet: Es handelt sich dabei um den Online-Dienst Google Street View.

+ Dieses Foto von der Telegrafenstraße wurde vor sieben Jahren von einem privaten Nutzer auf Google Street View hochgeladen. © Theresa Szorek

NRW

Auf seiner Website kündigt Google an, dass die Flotte, mit der die 360-Grad-Bilder aufgenommen werden, von Juni bis Oktober 2023 in Köln, Neanderthal, Porta Westfalica, Rhein-Ruhr, dem Ruhrgebiet, Rheinland und Westfalen unterwegs sein wird. Genauer werden die Betreiber nicht. „Aufgrund von Faktoren, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, ist es immer möglich, dass unsere Fahrzeuge nicht starten können oder es zu geringfügigen Abweichungen kommt“, heißt es auf der Webseite. „Das kann beispielsweise bei schlechten Wetterverhältnissen oder bei Straßensperrungen der Fall sein. Auch sind bei der Angabe von Städtenamen l umliegende kleinere Städte und Dörfer mit eingeschlossen.“

Flotte

Gemacht werden die 360-Grad-Aufnahmen von Street-View-Autos, die an der Seite mit einer Aufschrift gekennzeichnet sind. Auf dem Dach ist ein spezielles Kamerasystem angebracht, das schon von Weitem zu erkennen ist. Unterstützt werden die Fahrzeuge durch den Einsatz eines portablen Kamerasystems, das an Rucksäcken, Schneemobilen oder Motorrädern angebracht werden kann. Damit werden laut Google Aufnahmen in engen Gassen oder unwegsamem Gelände gemacht.

Inhalte von Nutzern

Google Street View bezieht seine Bildquellen nicht nur von Google selbst, sondern auch von Nutzern. Diese Inhalte erkennt man daran, dass sie mit einem antippbaren Kontonamen und gegebenenfalls auch mit einem Profilbild versehen sind. Google-Inhalte tragen hingegen den Zusatz „Street View“ oder „Google Maps“. Viele von ihnen sind im ganzen Bundesland aktiv und fotografieren Parks und Attraktionen, aber auch Park- und Spielplätze sowie ganz gewöhnliche Straßen, um sie bei Google hochzuladen. Für hochgeladene Fotos, Videos und Rezensionen bekommen Google-Nutzer Punkte: Eine Rezension ist zehn Punkte wert, mit zehn Bonuspunkten für mehr als 200 Zeichen. Für ein Foto gibt es fünf Punkte, wird eine Straße hinzugefügt, ist das 15 Punkte wert. Nutzer, die sich auf solche Art engagieren, werden „Local Guides“ genannt und können mithilfe der Punkte bestimmte Level erreichen, für die es Abzeichen gibt. Damit sind verschiedene Vorteile verbunden. Nutzer mit Abzeichen können zum Beispiel neue Funktionen von Google als Erste ausprobieren.

Welche Straßen betroffen sind

Seit August 2022 kann die B 51 weit über das Wermelskirchener Stadtgebiet hinaus auf Street View abgefahren werden. Die A 1 ist ebenfalls seit etwa einem Jahr auf der Plattform zu finden. Auch in Dabringhausen war das Auto mit der 360-Grad-Kamera auf dem Dach unterwegs und hat große Landstraßen wie die L 101, aber auch die Altenberger und die Strandbadstraße fotografiert. In Richtung der Wermelskirchener Innenstadt reicht die Route bis zur Straußenfarm, hier können Neugierige sich virtuell umschauen. Straßen, die mehr für Fußgänger als für Autos relevant sind, wie etwa die Telegrafenstraße, sind oft durch Bilderstrecken privater Nutzer abgedeckt. Außerdem gibt es auf Street View sogenannte „Photo Spheres“, also Bereiche, die man mit der Tastatur zwar nicht abfahren kann, die dem Nutzer aber ermöglichen, sich im 360-Grad-Modus umzuschauen – und das sogar in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Dazu gehört zum Beispiel seit 2019 das Sanitätshaus Bauer oder seit 2021 das Fotostudio Lichtbildbude.

So legen Sie Widerspruch ein

Wenn Sie, ihr Fahrzeug oder ihre Häuserfront auf Street View abgebildet worden sind und Sie damit nicht einverstanden sind, gibt es drei Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen. Am schnellsten geht es mit der „Problem melden“-Funktion direkt auf der Seite von Street View. Sie können auch eine E-Mail an streetview_deutschland@google.com schicken. Einen Mustertext finden Sie auf der Webseite der Verbraucherzentrale. Die dritte Möglichkeit ist das Ausfüllen eines Online-Formulars, das Google selbst zur Verfügung stellt. Die Unkenntlichmachungen sind permanent und können nicht mehr rückgängig gemacht werden.

