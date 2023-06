Das Bergische in Wanderschuhen entdecken

Auf den Spuren der Liewerfrauen in Solingen. Darum kommt das Bergische Wanderland so gut an.

Bergisches Land. Mit der Eröffnung des Liewerfrauenwegs zählt das Bergische Wanderland nun neben seinen beiden Qualitätsfernwanderwegen 25 Streifzüge, die zu seinem echten Wanderwegenetz geworden sind.

Als 16 Kilometer langer Rundwanderweg mit kulturhistorischem Bezug reiht sich der neue Weg in Solingen in die Erfolgsgeschichte des Bergischen Wanderlandes ein. Er zeichnet symbolisch die Transportwege der sogenannten Liewerfrauen nach, die bis in 1930er Jahre Klingen- und Scherenteile zwischen Schleifereien und dem großen Kaufmannskontor in Körben auf ihren Köpfen hin und her trugen.

Der Liewerfrauenweg verbindet eine ehemalige Stahlwarenfabrik im Solinger Stadtteil Höhscheid mit dem 400 Jahre alten Wipperkotten an der Wupper.

Das bietet der neue Wanderweg

„Der Weg passt perfekt in unsere ‚Streifzug-Familie‘ – ein Themenwanderweg durch die artenreiche Landschaft des Naturparks Bergisches Land, gespickt mit spannenden Informationen zu Geschichte und Kultur in der Region“, stellt Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von „Das Bergische“, fest.

Im Mai fand die offizielle Eröffnung des Solinger Themenwanderwegs statt, im Anschluss luden die Tourismusförderung sowie das Solinger Gründer- und Technologiezentrum zum Tag der offenen Tür ins Lieferkontor und auf den neuen Liewerfrauenweg.

„Die letzte Einweihung eines Bergischen Streifzugs konnten wir 2020 mit dem Höhlenweg in Engelskirchen feiern; als Ersatz für den leider durch einen Erdrutsch verschütteten Vogelweg. Dass wir nun auch in Solingen einen Weg haben, der sich in Qualität und visueller Ausgestaltung perfekt ins Gesamtbild fügt und somit das Bergische Wanderland um ein Highlight erweitert, freut uns sehr“, erklärt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von „Das Bergische“.

Das Bergische Wanderland feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen

Und weiter: „Das zeigt zugleich, dass wir es in den vergangenen zehn Jahren geschafft haben, das Bergische Wanderland als Marke zu etablieren und auszubauen“, erklärt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von „Das Bergische“.

Die Bergischen Streifzüge sind elementarer Bestandteil des Erfolgsrezepts des Bergischen Wanderlandes, das in diesem Jahr mit dem Bergischen Panoramasteig, dem Bergischen Weg sowie mit zehn seiner nun insgesamt 25 Streifzüge zehnjähriges Bestehen feiert. „Die Streifzüge laden Wanderinnen und Wanderer aus ganz Deutschland, aber insbesondere auch Einheimische dazu ein, mal über den Tellerrand zu schauen und die gesamte Region zu Fuß zu erkunden“, so Werdel.

Die Themen- und Erlebnistouren – überwiegend Rundwege – sind zwischen vier und 16 Kilometern lang und bieten mit Infotafeln und Erlebnisstationen zu historischen, naturkundlichen, literarischen und technischen Themen Abwechslung. „Die Wege eignen sich gut als einzelne Halbtages- oder Tageswanderungen, lassen sich über Verbindungswege auch mit den beiden Fernwanderwegen kombinieren“, betont der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung von Das Bergische. -fbu-

Hier gibt es viele Wandertouren zu entdecken

Weitere Informationen zu den Bergischen Streifzügen und den beiden Fernwanderwegen im Bergischen Wanderland gibt es online:

www.bergisches-wanderland.de