Gewerkschaften: „Solidarität ist der Schlüssel“

Jörg Mährle ist DGB-Regionsgeschäftsführer, dem Dachverband deutscher Gewerkschaften. Nicht nur am Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften eine Bedeutung für viele Arbeitnehmer in Deutschland.

Jörg Mährle spricht über die Geschichte und Bedeutung der Gewerkschaften.

Herr Mährle, seit wann gibt es Gewerkschaften?

Jörg Mährle: Die ersten Gewerkschaften sind 1848 als Folge der Industrialisierung und großer sozialer Konflikte entstanden. Arbeitszeiten von zwölf Stunden oder mehr bei geringem Lohn waren damals ganz normal. Bergleute mussten sogar das Petroleum für ihre Berglampen selbst zahlen. Es waren Missstände wie diese, die dazu führten, dass sich Beschäftigte in Gewerk-schaften organisierten, um gemeinsam für eine Verbesserung ihrer Lage zu kämpfen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Gute Bezahlung und regelmäßige Lohnsteigerungen, Acht-Stunden-Tag, Fünf-Tage Woche, Weihnachts- und Urlaubsgeld oder betriebliche Mitbestimmung sind heute für die meisten Beschäftigten selbstverständlich.

Warum sind die Gewerkschaften heute wichtiger denn je?

Mährle: Gewerkschaften sind heute genauso wichtig wie in ihrer Gründungsphase. Die Arbeitswelt verändert sich ständig. Deswegen sind immer wieder neue Aushandlungsprozesse zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten notwendig, zum Beispiel über die Gestaltung neuer Beschäftigungsformen in Folge von Digitalisierung und Globalisierung. Aber auch die Arbeitsbedingungen, besonders Lohn und Arbeitszeit, müssen immer wieder neu austariert werden. Wichtig sind Gewerkschaften aber auch, weil sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick haben und sich gegenüber Bund, Ländern und Kommunen für soziale Gerechtigkeit einsetzten. Das ist aktuell dringend notwendig: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen. Die soziale Spaltung nimmt weiter zu. Die notwendigen Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels werden tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. In dieser Situation brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine starke Stimme und Interessenvertretung. Und das gelingt nur, wenn sie sich zusammenschließen und gemeinsam für eine gerechte und soziale Zukunft kämpfen. Solidarität ist der Schlüssel zur Bewältigung der Dauerkrisen.

Welche Aufgabe hat in diesen Zusammenhang der DGB als Dachorganisation?

Mährle: Der DGB hat zwei zentrale Aufgaben: Er koordiniert zum einen den Meinungsbildungsprozess zwischen den acht Mitgliedsgewerkschaften bei gesellschaftspolitischen Fragen, zum Beispiel wie ein sozial gerechtes Steuersystem oder eine ökologische Verkehrswende ausgestaltet werden müssen. Er ist zum anderen die Stimme der Gewerkschaften gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um die Interessen von Beschäftigten zu vertreten. Beispiel Mindestlohn: Seit 2007 hat sich der DGB für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns eingesetzt - weil zu viele Betriebe und ganze Branchen nicht bereit waren, halbwegs vernünftige Löhne zu zahlen oder Tarifverträge anzuerkennen. Und seit 2019 hat der DGB für eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro gekämpft.

Welche – auch historische – Bedeutung hat ein Tag wie der 1. Mai für die Arbeitnehmer?

Mährle: Der 1. Mai hat seinen Ursprung in den USA. Am 1. Mai 1886 riefen Gewerkschaften zu einem mehrtägigen Generalstreik auf. Hauptgründe waren schlechte Arbeitsbedingungen und miese Bezahlung der Industriearbeiter. 1889 hat die sich neu gegründete internationale Arbeiterbewegung den 1. Mai als „Kampftag der Arbeiterbewegung“ ausgerufen. Am 1. Mai 1890 fanden erstmalig Massenstreiks und Massendemonstrationen in der ganzen Welt statt. Über die Jahre hat sich der ursprüngliche Streik- und Kampftag verändert. Heute ist er ein Tag, an dem die Gewerkschaftsbewegung ihre Forderungen an Politik und Wirtschaft richtet, Erfolge feiert und Gemeinschaft schafft.

Warum ist es ratsam, in eine Gewerkschaft einzutreten?

Mährle: Beschäftigte müssen für sich überlegen, ob sie alle Fragen und Probleme allein mit ihrem Arbeitgeber klären wollen oder lieber mit der Unterstützung einer Gemeinschaft. Meine Erfahrung zeigt: Gemeinsam ist es einfacher. Gemeinsam geht mehr. Gewerkschaftsmitglieder erhalten bei allen arbeits- und sozialrechtlichen Fragen Unterstützung und Rechtsschutz. Dazu zählen auch die Gründung eines Betriebsrates oder Initiativen zur Vereinbarung von Haustarifverträgen. Außerdem gelten streng genommen tarifvertragliche Regelungen nur für Gewerkschaftsmitglieder. Und schließlich: Beschäftigte brauchen eine starke Stimme gegenüber Politik und Wirtschaft. Jedes einzelne Mitglied stärkt diese Stimme.

Wie viele Arbeitnehmer sind in Deutschland gewerkschaftlich organisiert?

Mährle: Knapp sechs Millionen Menschen sind Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Der DGB ist damit der mit Abstand größte gewerkschaftliche Dachverband in Deutschland. Daneben gibt es noch den Beamtenbund mit etwa 1,3 Millionen Mitgliedern, einen christlichen Zusammenschluss mit rund 280 000 Mitgliedern und einzelne Berufsverbände.

Welche Bedeutung hat bei Arbeitskämpfen, dass Beschäftigte streiken können?

Mährle: Bei Tarifverhandlungen sind Arbeitsniederlegungen die einzige Möglichkeit für Beschäftigte, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ohne dieses gesetzlich garantierte Recht wären Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf das Wohlwollen und die Einsicht der Arbeitgeberseite angewiesen. Beides kann man aber nicht zwingend voraussetzen. Streiks werden nur eingesetzt, wenn es am Verhandlungstisch keine konstruktiven Gespräche gibt. Dazu gibt es klare gesetzliche Regeln und demokratischen Prozesse.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland.

