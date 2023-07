So werden Naturschützer lokal aktiv

Im April gründete sich die Ortsgruppe des BUND – und die Mitglieder haben viele Pläne.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen/Burscheid. Insekten und Arten schützen, alternative Verkehrsmittel nutzen, Plastikmüll vermeiden, die Natur von Müll befreien: Martina Hegmann hat eine Menge Ideen, was man auch in einer Stadt wie Wermelskirchen tun kann, um Natur und Klima zu schützen.

Im April gründete sich die Ortsgruppe des BUND – mit inzwischen 15 aktiven Mitgliedern und ebenso vielen passiven. Martina Hegmann ist seitdem deren Vorsitzende. „Wir haben seit April schon einiges auf die Beine gestellt“, blickt sie kurz zurück. Neben Müllsammelaktionen, von denen es auch kommende Woche wieder eine geben soll, und Infoveranstaltungen wie etwa über die Bedeutung von Stadtgrün war das zum Beispiel die Organisation einer Demonstration gegen das Neubaugebiet „Höherhofer Feld“ in Dabringhausen. Wie berichtet, wollen sich die Naturschützer dafür stark machen, dass mit mehr Umsicht und mit Blick auf den Klimaschutz gebaut wird.

„Dass etwas getan werden muss in Sachen Klimaschutz, darin sind sich wohl die meisten einig“, hat Martina Hegmann auch in ihrem Umfeld beobachtet. „Aber oft hören wir eben solche Sachen wie: ,Was kann man schon als Einzelner tun?’, ,Schaut doch mal in andere Länder, da wird nichts gemacht, und wir sollten hier was tun’ und so weiter. Aber da können wir dagegen halten.“

Denn Martina Hegmann und ihre Mitstreiter sind überzeugt davon, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz beitragen könne. „Zum Beispiel zu Hause bei der Mülltrennung oder der Vermeidung von Plastikmüll.“ Dazu soll es im Herbst auch eine Aktion von der Ortsgruppe des BUND geben. „Wir wollen die Leite dazu aufrufen, Plastikmüll möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Und das soll ein kleiner Wettbewerb werden, ähnlich wie das Stadtradeln.“

Martina Hegmann und ihr Mann versuchen indes auch im Alltag das Klima zu schützen. „Wir nehmen schon für sehr viele Wege das E-Bike statt dem Auto. Seit wir hier so gute Radverbindungen und eben auch die E-Bikes haben, ist das doch weitgehend problemlos möglich.“

Aktuell stünden die Aktiven der Ortsgruppe in enger Verbindung mit der Stadtverwaltung. Es geht um die Begrünung der Stadt. Hegmann: „Wir möchten erreichen, dass es mehr Grün in der Stadt gibt. Denn Studien zeigen ja eindeutig, dass Naturnähe beispielsweise gegen Hitze hervorragend hilft. Es wird um mehrere Grad kühler im heißen Sommer in einer Stadt, wenn es viel Grün gibt.“ Zum Thema Stadtgrün und dessen Bedeutung hatte es deshalb auch schon eine Informationsveranstaltung vom BUND Wermelskirchen/ Burscheid gegeben.

Seit etwa einem Jahr bereits hatten sich an Natur- und Klimaschutz interessierte Wermelskirchener in einer Gruppe zusammengetan und Netzwerk-Arbeit geleistet. „Wir haben viele Kooperationspartner angesprochen“, erzählt Martina Hegmann. „Zum Beispiel die Verkehrs- und Verschönerungsvereine, den Unverpackt-Laden, die Ehrenamtler des Weltladens am Markt oder die Mitglieder der Miteinander in Dabringhausen GgmbH. Alle waren interessiert an unserer Arbeit, helfen zum Teil mit. Es haben sich schöne und nützliche Verbindungen entwickelt.“

Irgendwann war den Naturschützern dann aber klar: „Wir müssen uns breiter aufstellen und uns einen starken Partner suchen.“ Mit der Mitgliedschaft im BUND haben sie nun die Möglichkeit, eine professionellere Infrastruktur auf die Beine zu stellen, jederzeit Infomaterialien zu bekommen und Spendengelder zu akquirieren sowie hinterher Spendenquittungen auszustellen.

„Das hat für uns einfach sehr viele Vorteile, die wir jetzt auch schon rege nutzen“, unterstreicht Martina Hegmann.

Schottergartenverbot ist im Gespräch

Und der Ideenreichtum war bei jenen, die mitmachen, ohnehin von Anfang an vorhanden. „Jeder von uns hat andere Visionen – und das wurde dann ja auch bei unserer Gründungsveranstaltung deutlich.“ Die Themen reichten weit: wieder eine Baumschutzsatzung einführen, die Flächenentsiegelung forcieren, die Grünflächenpatenschaften intensivieren, ein Schottergartenverbot und einen autofreien Sonntag einführen zum Beispiel.

Kontakt

Die Gruppe Burscheid/Wermelskirchen will sich fortan jeden zweiten Dienstag im Monat, abwechselnd in Wermelskirchen und Burscheid, um 19 Uhr treffen.

Mehr Infos unter Tel. (0 21 96) 8 96 95 bei Martina Hegmann oder per E-Mail: martinahegmann@yahoo.de