So werden Glasfaserkabel geschützt

Versorger erklären, warum sich Unfälle bei Tiefbauarbeiten nicht immer vermeiden lassen.

Von Arnd Janssen

Wermelskirchen. Mitte November durchtrennte ein Tiefbau-Unternehmen bei Arbeiten an Leitplanken auf der L 157 bei Finkenholl zwei Glasfaserkabel. Eine Internet- und Telefonstörung, die sich über 30 Stunden im nahe gelegenen Dabringhausen hinzog, war die Folge. Wie kann es zu diesen Versehen kommen? Und wie schützen die Versorger ihre Leitungen vor Beschädigungen? Wir haben unter anderem bei den wichtigsten Versorgern in Wermelskirchen, Novanetz und Telekom, nachgefragt.

Das Ergebnis: Auskünfte über die verlegten Leitungen müssen sich sämtliche Tiefbauunternehmen vor ihren Arbeiten einholen. Alles ist kartiert. Dass man per Zufall auf Leitungen stößt, ist zumindest in der Theorie nicht möglich.

Warum es aber trotzdem immer wieder zu Beschädigungen kommt, und weshalb sind Kabel nicht besser geschützt, kann Dennis Slobodian, Sprecher eines der größten Glasfaser-Versorger Deutschlands, Deutsche Glasfaser, erklären: „Oftmals sind Leitungen nicht in der Höhe gelegen, die im Auftrag angegeben sind. Glasfaser aber auch Telefonleitungen liegen manchmal höher als dort, wo sie liegen sollten“, sagt Slobodian. Die Kosten bei einem Schadensfall trage dann der Verursacher.

„Idealerweise sollten Tiefbauarbeiten die Kenntnisse haben. Aber es gibt auch den Faktor Mensch“, sagt er. Dies oder aber Abweichungen in der Realität von den Plänen sei meistens die Erklärung für einen Unfall. Ein Warnband, das über das Glasfaserkabel gelegt wird, helfe auch nicht immer. Beim Ausbau eigener Leitungen hole sich jeder Versorger Karten von Fremdleitungen ein. Glasfaserkabel werden dann üblicherweise in einer Höhe von 40 bis 60 Zentimetern gelegt. In dieser Höhe liege in der Regel auch keine andere Leitung.

Dennis Kornehl, Geschäftsführer bei Novanetz, die in ländlichen Gebieten der Stadt zurzeit auch Tausende Haushalte anschließt, erklärt das Vorgehen, wenn seine Techniker Leitungen verlegen: „Wir sind angehalten, im öffentlichen Raum mit der Stadt abzustimmen, welche Trassierungen wir wählen“, sagt Kornehl. „Man vermeidet nach Möglichkeit schwere Gewerke wie Bundesstraßen oder Querungen einer Autobahn, man guckt eher, ob man bessere Wege findet.“

Es gibt eine 24/7-Überwachung des Netzes

Die Glasfasern werden durch Plastikröhrchen mit einem Durchmesser von sieben Millimetern gelegt und dann in einem Verband von 12er- oder 24er-Paketen geführt, die noch mit einem leichten Plastikwickel umhüllt sind. „Wir haben eine 24/7-Überwachung des Netzes. Man sieht sofort per Alarm einen roten Abschnitt. 30 Stunden ist eher lang. Wenn man einen Strang flickt, sollten es eigentlich wenige Stunden sein“, erklärt Kornehl.

Die Telekom erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Lage aller Kabel, Kästen und Schächte der Telekom wird kartografiert. Jedes Tiefbauunternehmen ist verpflichtet, sich vor Beginn der Tiefbauarbeiten eine entsprechende Auskunft bei der Telekom einzuholen. Diese Auskünfte muss der Tiefbauer vor Ort haben und sie besitzen einen Zeitstempel, um sicherzugehen, dass die Auskunft vor dem Start der Tiefbauarbeiten eingeholt wurde.“

Weiter heißt zu den oft nicht vermeidbaren Schadensfällen: „Einen Schutz vor schweren Baugeräten, wie zum Beispiel Baggern, besitzen die Leitungen nicht, da die physikalischen Kräfte solcher Baumaschinen ohnehin so hoch wären, das Isolationen nicht standhalten würden“, sagt Sprecher Maik Exner. Im Schadensfall sollten Tiefbau-Unternehmen dies über eine spezielle Telekom-App melden. „So erhalten unsere Fachabteilungen die Störungsmeldungen unmittelbar und inklusive der entsprechenden Geodaten und Fotos der Schadensstelle. Auf diesem Weg ist dann auch eine schnelle Entstörung für unsere Kunden möglich“, so Exner weiter.

Die Kommune, in der Leitungen verlegt werden, hat selbst nur einen begrenzten Einfluss auf die Bauarbeiten. Für den Unterhalt der Straßen sind immer die jeweiligen Straßenbaulastträger zuständig, das ist bei Bundesstraßen der Bund, bei Kreisstraßen etwa der Kreis und bei Straßen innerhalb der Ortschaft die Kommune selbst.

Wenn zum Beispiel ein Internet-Versorger wie die Telekom, aber auch Betreiber von Stromleitungen wie die Stadtwerke, einen Ausbau oder eine Reparatur am Straßenrand vornehmen, holen sie sich eine Aufgrabungserlaubnis beim Baulastträger. „Der Straßenbaulastträger teilt jeweils mit: Aufpassen, hier können Leitungen sein“, sagt Harald Drescher, der als Leiter vom Tiefbauamt Wermelskirchen für dieses Aufgabenfeld in der Kommune zuständig ist. Eine genaue Aufzeichnung für alles, was unterhalb der Asphaltdecke liegt, haben die jeweiligen Versorger aber dann selber.

„Wenn die Bergische Energie eine neue Wasserleitung legen will, fragt sie also Telekom an, ob dort Glasfaserkabel liegen“, sagt Drescher. Andersherum das gleiche. Die Kommune an sich sei da außen vor.

Hintergrund

Innenstadt: Im Laufe des kommenden Jahres stellt die Telekom Glasfaser-Anschlüsse stufenweise zur Verfügung. Rund 4700 Haushalte und Unternehmen, darunter das Krankenhaus, in der Innenstadt profitieren davon. Der Spatenstich für die Bauarbeiten erfolgte vor rund vier Wochen.

Stadtrand: Vor allem in den ländlichen Gebieten im Westen der Stadt kümmert sich die Firma Novanetz aus Hannover um den Ausbau. Laut Novanetz stehen etwa in Bechhausen und Neuenhaus die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, Ortsteile wie Dabringhausen und Tente folgen.