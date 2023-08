So war der Festumzug in Wermelskirchen

150 Jahre Wermelskirchen

+ © Susanne Koch Sonnenschein gab es beim großen Festumzug. © Susanne Koch

Am Samstag gab es in Wermelskirchen einen großen Festumzug anlässlich des Stadtjubiläums.

Wermelskirchen. Das Wetter konnte nicht besser sein. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Positiv aufgeregt sind die Teilnehmer des Zuges kurz bevor er um 12 Uhr startet. „Dass Wermelskirchen so etwas auf die Beine stellen kann, begeistert mich“, sagt Elke Gerhards, die sich gut aufgestellt hat, um den Zug zu sehen.

Und dann folgen Wagen, Traktoren, Busse und Lkw. Und eine Fußgruppe nach der anderen. Kindergartenkinder, Grundschulkinder, Sekundarschüler, Verbundschüler und Gymnasiasten, die Schüler des Berufskollegs und alle Schülerinnen und Schüler der neu gegründeten Gesamtschule sind dabei.

Karnevalsgruppen aus Dhünn und Darbringhausen haben Spielmannszüge dabei, ein Tanzmariechen steht auf der Schulter ihres Tanzmajors. „Und so viele Initiativen und Gruppen machen mit“, sagt Elke Gerhards. „Da sind die Stadtführerinnen und Stadtführer in historischen Kostümen und dahinten die Laienspielgruppe Hünger und Grenzfrei kreativ.“

Alle Lebensbereiche sind abgedeckt. Ganz Jung und ganz Alt ziehen mit, die 95-jährige Röschen Herforth wird im Rollstuhl von ihrer Theatergruppe geschoben. Aber auch die Initiative 84, die Lebenshilfe, das Haus der Begegnung, die Ballettschule Momo in herrlichen Kostümen, Kulturinitiativen, Willkommen in Wermelskirchen, der Internationale Stammtisch haben sich in den Zug eingereiht. Die Sportvereine zeigen sich, der Ski-Club Wermelskirchen und die Musikschule, der Hegering und der BUND und der ADFC sind dabei.

„Und selbst Unternehmen wie der Seniorenpark Carpe Diem, Suer Nutzfahrzeuge und Bauzentrum Tönnies und die Bergische Apotheke mit lila 5en und 0en sind dabei“, sagt die Zuschauerin. „Was für ein schöner Umzug zu 150 Jahre Stadtrechte in Wermelskirchen“.