So soll das neue DTV-Heim aussehen

So soll das neue Vereinsheim des DTV am Höferhof aussehen. Das zu bebauende Grundstück im Stadion will der Verein über Erbpacht von der Stadt erhalten. Im Idealfall könnte es nur ein Jahr bis zum Baubeginn dauern, maximal fünf Jahre.

Die Mitglieder sind einstimmig dafür: Der Dabringhauser Turnverein darf die Pläne umsetzen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Ein Crowdfunding soll es geben, genauso Benefiz-Freundschafts-Fußballspiele. Und Fördergelder will der Dabringhauser Turnverein (DTV) auch generieren. 200.000 Euro müssen noch her. Diese Summe fehlt noch, damit der DTV ein neues Vereinsheim im Straußenfarm-Höferhof-Stadion bauen kann. Die Handlungsvollmacht dafür hat der geschäftsführende Vorstand in den Händen. Die erteilte eine außerordentliche Mitgliederversammlung den Verantwortlichen um den Vorsitzenden Christoph „Calli“ Leyhausen.

Bedingung: Das Vorhaben muss in dem kalkulierten Rahmen von 850.000 Euro bleiben – eine Karenz von zehn Prozent besteht. Höhere Abweichungen bedürfen des Votums einer erneuten Mitgliederversammlung. „Das Vorhaben ist ohne Schulden machbar, und wir wollen keine Schulden machen“, betonte Leyhausen gegenüber der Mitgliederversammlung im Foyer der Mehrzweckhalle Dabringhausen.

Derzeit ist der Neubau eines Vereinsheims im Höferhof-Stadion mit Gesamtkosten von 850.000 Euro taxiert. Zur Finanzierung hat der DTV 300.000 Euro aus dem Verkauf des ehemaligen Asche-Fußballplatzes am Asterweg auf der hohen Kante liegen. Das Vereinsheim am Asterweg befindet sich gerade im Verkauf (wir berichteten) und soll einen Erlös von weiteren 350.000 Euro bringen. „Dieser Verkauf ist nahezu abgeschlossen“, erläuterte Christoph Leyhausen. Somit fehlen noch 200.000 Euro, wofür der DTV-Vorsitzende unter anderem gute Chance für das Gewinnen von Fördergeldern sieht. Außerdem, so zeigten sich Vorstand und Mitgliederversammlung einig, müsse die Stadt Wermelskirchen in die Pflicht genommen werden, weil das derzeitige Umkleidekabinen-Gebäude im Höferhof-Stadion immer renovierungsbedürftiger werde, das Umkleiden-Thema aber in die Zuständigkeit der Stadt falle.

Damit es finanzierbar bleibt, wurden Kompromisse gemacht

Das neue zweistöckige Vereinsheim, in dem unter anderem vier neue Umkleidekabinen zwischen 23 und 30 Quadratmeter Größe sowie zwei Dusch-Räume vorgesehen sind, hat das Ingenieur- und Planungsbüro Arne Lausch inzwischen konkret mit Grundrissen zu Papier gebracht. „Enthalten sind darin Nutzungen, die wir brauchen: Wir haben dann endlich auch vernünftige Schiedsrichter-Umkleiden, einen 93 Quadratmeter großen Mehrzweckraum für Versammlungen, für Sportkurse wie Yoga oder Ähnlichem oder für Lehrgänge und ein kleines Vereinsbüro“, skizzierte Christoph Leyhausen: „Wir können uns gut vorstellen, die Räumlichkeiten anderen Vereinen oder vormittags der Dabringhauser Grundschule zugänglich zu machen.“

Wie die Planungen zeigen, sollen die Umkleiden für die Fußball-Schiedsrichter auch der DTV-Tennisabteilung als Umkleiden zur Verfügung stehen. „Das bedarf dann einer Absprache. Im Rahmen des aus unserer Sicht finanzierbaren Baukörpers mussten wir natürlich Kompromisse machen“; sagte Christoph Leyhausen. So sei die geplante Küche gut nutzbar, aber nicht mit einer gastronomisch ausgelegten Küche zu vergleichen. Das neue Vereinsheim fügt sich laut dem Plan, den Leyhausen der Mitgliederversammlung auf Leinwand präsentierte, nachdem das projizierte Bild einen sich öffnenden Vorhang zeigte, in die Hanglage ein. Von einem umlaufenden Balkon im Obergeschoss soll beste Aussicht auf den Fußballplatz bestehen. „Bei Regen ermöglichen das die bodentiefen Fenster auch von innen“, stellte Christoph Leyhausen dar. Zugänglich soll das neue DTV-Domizil sowohl von der Tartanlaufbahn im Höferhof-Stadion aus in das Erdgeschoss sein als auch über den vor dem Eingang gelagerten Tartansportplatz, von wo es ebenerdig in das Obergeschoss geht. „Das Vereinsheim wird auf diese Weise barrierefrei zugänglich“, erläuterte der DTV-Vorsitzende, der sich nach der einmütigen Abstimmung zufrieden zeigte: „Dann fahre ich jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause.“

Im Idealfall könne es nur ein Jahr bis zum Baubeginn dauern, maximal fünf Jahre, blickte Leyhausen aus: „Darauf kann sich heute noch niemand festlegen. Schlimmstenfalls kriegen wir nicht genug Geld zusammen und bauen gar nicht. Denn klar ist: Wir wollen erst das nötige Geld sicher haben.“

Um den jetzt vorliegenden, konkreten Plan für ein neues DTV-Domizil zu erarbeiten, hatte es Mitgliederversammlungen gegeben, danach Versammlungen der Abteilungen und Treffen der Arbeitsgruppe „Neues Vereinsheim“. Letztere besteht weiterhin. „Alle Ideen und Vorschläge haben wir zusammengetragen und dem Architekten vorgelegt, der sie in dem Plan berücksichtigt hat“, fasste Christoph Leyhausen die einzelnen Schritte zum fertigen Plan zusammen.

Neue Webseite

Über das Internet will der aktuell mehr als 900 Mitglieder starke Dabringhauser TV zukünftig über die Entwicklung des neuen Vereinsheims informieren. Dazu soll es neben der Vereinshomepage eine weitere Internetseite geben.

neuesvereinsheim.

dabringhauser-tv.de;

dabringhauser-tv.de