So läuft das 24-Stunden-Schwimmen ab

DLRG-Ortsgruppe möchte am Samstag und Sonntag für sich und den Sport werben.

Von Timo Sieg

Vor 29 Jahren hat es das letzte Mal ein 24-Stunden-Schwimmen gegeben; da war Christian Behnke, Vorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Wermelskirchen, noch ein Kind. Er erklärt: „Wir wollen dieses Event wiederbeleben und den Leuten etwas Besonderes bieten.“

Deshalb lädt der Lebensretter-Verein für Samstag, 20. Mai, ab 15 Uhr in das Quellenbad ein. Es ist dann bis 15 Uhr am 21. Mai, dem bundesweiten Tag des Schwimmabzeichens, geöffnet. Inzwischen ist das Hallenbad sonntags normalerweise wegen Personalmangels geschlossen und samstags nur für Vereine zugänglich – nicht aber an diesem Wochenende. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. „Die 24 Stunden müssen nicht durchgeschwommen werden“, scherzt Behnke. Besucher können in dem Zeitraum kommen und gehen, wann sie möchten.

Am Samstag zwischen 15:30 und 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 13 Uhr können Seepferdchen-, Bronze-, Silber-, Gold-, und das Totenkopf-Abzeichen absolviert werden. Für Letzteres müssen Schwimmer je nach Abstufung 60, 90 oder 120 Stunden ohne Pause durchschwimmen. Es ist kein offizielles Abzeichen, einen Aufnäher gibt es trotzdem.

Der Prüfungsgedanke steht laut Behnke allerdings nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es um den Spaß am Schwimmen und an der Bewegung und darüber hinaus sollen Besucher aus sowie nach Wermelskirchen gelockt werden. Davon hofft die hiesige DLRG auch finanziell zu profitieren. Die Eintrittsgelder werden zwar nach eigenen Angaben direkt an die Stadt geleitet, es wird aber ein Sponsoren-Schwimmen geben. Hier können zum Beispiel Eltern einen bestimmten Betrag pro geschwommener Bahn ihres Kindes zahlen.

Sechs Firmen haben sich als Sponsoren angekündigt

Auch Firmen werden eingeladen, für die geleisteten Meter ihrer Mitarbeiter zu zahlen – oder gleich für die Bahnen aller Besucher insgesamt. Bisher haben sich bereits sechs Firmen als Sponsoren angekündigt, so Behnke. Außerdem haben sich erst zehn Besucher vorab online registriert. Das sei aber keine Überraschung: „Wir setzen vor allem auf die Laufkundschaft, das ist typisch für diese Veranstaltungen“, meint der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe. Die Registrierung ist keine Pflicht und vor allem für größere Gruppen gedacht.

Insgesamt werden 40 Helfer der DLRG vor Ort sein und teilweise Doppelschichten schieben. Der Personalmangel ist für die Rettungsschwimmer nach wie vor ein großes Problem, besonders wegen der hohen Nachfrage für die Schwimmabzeichen. „Im Alter bis zu 15 oder 16 Jahren engagieren sich noch relativ viele. Danach ebbt es ab“, weiß Christian Behnke.

Deshalb soll das 24-Stunden-Schwimmen die Menschen auch für ein Ehrenamt bei der DLRG begeistern. Die sorgt bei dem Event außerdem für Verpflegung, sowohl gesünder mit Obst als auch herzhafter mit Currywurst und Pommes frites. Das Ganze sei eine Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag am 21. Mai im Zuge der Frühjahrskirmes. Im Eingangsbereich des Quellenbads wird es zudem eine Ausstellung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Kooperation mit Greenpeace Remscheid geben. Dabei soll es sich um das Thema Meere und Tiefsee drehen. Die immer größere Belastung der Ozeane durch den zunehmenden Plastikmüll wird hier ebenfalls eine Rolle spielen. Durch die Ausstellung könne man zusätzlich etwas für die Schwimmpause anbieten und gleichzeitig das wichtige Thema Nachhaltigkeit behandeln, erklärt Christian Behnke.

Damit ist die Ortsgruppe Wermelskirchen nicht zum ersten Mal direkt konfrontiert; denn seine Trainingsstätte, das Quellenbad, ist energetisch so sanierungsbedürftig, dass die Stadtverwaltung den Bau eines neuen Hallenbads plant. Allerdings läuft die Suche nach dem richtigen Standort noch. Mit dem 24-Stunden-Schwimmen will die DLRG auch betonen, wie wichtig ein Hallenbad für die gesamte Gemeinde ist. Behnke freut sich auf das Event und versichert: „Unter Scheinwerfern herrscht eine ganz besondere Atmosphäre.“

Forsa-Umfrage

Forsa-Umfrage Jedes fünfte Grundschulkind kann nicht schwimmen. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage in Deutschland im Auftrag der DLRG. Der Anteil der Nichtschwimmer unter den Sechs- bis Zehnjährigen hat sich in den vergangenen fünf Jahren sogar verdoppelt, so die DLRG. Kinder von Eltern mit wenig Geld sind besonders betroffen.