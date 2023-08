So kamen die „Super-Angebote“ an

Krammarkt zur Herbstkirmes: Das sind die Erfahrungen der Händler in Zeiten der Inflation.

Wermelskirchen. Der Krammarkt hat seine eigenen Geräusche – seit jeher. Die Stimme des Verkäufers, der Fensterreiniger verkauft und kleine Tests an großen Scheiben vorführt, mischt sich mit einem leisen, friedlichen Gemurmel jenseits vom Kirmesrummel. Von der Katt klingen gelegentlich Musikfetzen über die Straßen. Dazu gesellen sich Düfte von Waffeln und gebrannten Mandeln. Aber so idyllisch, wie die Stimmung auf den ersten Blick anmutet, ist sie nicht. „Ich sage lieber nichts“, antwortet ein Händler auf die Frage, wie es angelaufen sei. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Und auch andere Händler auf dem Krammarkt berichten: „Die Kauflust ist verhalten.“

Das stellt etwa Gesine Henrichs fest, die mit pfiffiger Keramik zum Markt gekommen ist. „Ich bin seit über 25 Jahren hier in Wermelskirchen“, erzählt sie. Ihre Produkte haben sich in dieser Zeit immer mal wieder verändert. Sie habe mit der Schwiegermutter bei der Tischwäsche begonnen. „Aber das klassische Publikum des Krammarktes gibt es nicht mehr“, sagt sie, „viele ältere Menschen sind gestorben.“ Die Einkaufslisten für Mieder, Gardinen und Messerchen würden nicht mehr mitgebracht zum Krammarkt. „Ich komme trotzdem jedes Jahr wieder: aus Tradition und wegen der Stammkunden“, sagt Henrichs.

Auf die Stammkunden setzen auch Jürgen und Sandra Steder am Bürstenstand. „Wir können uns eigentlich nicht beklagen“, sagt er, „die Leute kommen oft mit gezielten Fragen zu uns und kaufen dann auch ein.“ Sabine Otten, die ihren Wagen genauso wie Familie Steder an der Katt aufgebaut hat, ist am Samstagnachmittag weniger glücklich. „Heute sind viele Menschen hier“, sagt sie und blickt auf ihre riesige Teeauswahl, mit der sie zum ersten Mal zum Krammarkt gekommen ist: „Die Kauffreude ist aber verhalten.“

Für die Wermelskirchener ist es eine feste Tradition

Für viele Wermelskirchener ist und bleibt der Besuch des Krammarktes aber doch noch Tradition. Marit Metzner und Tochter Ida sind unterwegs – und machen gerade eine kleine Sitzpause am Straßenrand. „Meine Mutter stöbert noch an einem Stand“, sagt Marit Metzner und ergänzt dann lachend: „Inzwischen sind wir seit drei Stunden unterwegs.“ In ihren Taschen haben sie schon warme Socken und auch den ein oder anderen Dekoartikel. „Der Samstagabend hat bei uns Tradition“, sagt sie und Tochter Ida nickt zustimmend. Dazu gehöre der Krammarkt, aber auch der erste Backfisch der Kirmestage. Auch für Sabrina und Tim Bosbach gehört der Spaziergang über den Krammarkt zur guten Gewohnheit: „Wir gehen jeden Tag über die Kirmes“, sagt er. Allerdings hätten sie in diesem Jahr den ein oder anderen Krammarktstand vermisst.

„Hier verändert sich viel“, sagt auch Gesine Henrichs. Sie mache sich ein bisschen Sorgen, dass nicht genug achtgegeben werde auf die Qualität des Marktes. „Nur mit einer hohen Qualität haben wir die Chance auf kauffreudige Kundschaft, die auch ein bisschen Geld ausgeben kann“, sagt sie und appelliert an die Veranstalter. Ein Päuschen können Besucher des Krammarktes unterdessen im Schiller-Café der christlichen Versammlung einlegen. „In diesem Jahr gibt es Waffeln“, sagt Eckhard Binner. Man werde für ein paar Tage zu Schaustellern, ergänzt er dann. „Aber wir bleiben vor allem Gemeinde“, sagt Binner.

Feierlaune bei den Besuchern, weniger bei den Händlern

Und deswegen wolle man mit den Menschen ins Gespräch kommen und gleichzeitig Geld für den guten Zweck verdienen. Während es am Samstagabend im Café langsam leiser wird, dreht die Stimmung an den Bierwagen auf der Kreuzung zunehmend auf. Die Menschen sind in Feierlaune – manch ein Aussteller allerdings weniger. resa