So gibt es „Kohle für die Kultur“

Das Förderprojekt „Kulturrucksack“, das von einem bunt gepunkteten Rucksack symbolisiert wird, ist auch in Rhein-Berg und Wermelskirchen aktiviert worden.

Zur Förderung von Kultur gibt es viele Programme und Möglichkeiten zur Kooperation. Aber welche denn überhaupt? Mittwoch gibt‘s dafür die Informationsveranstaltung „Ein Abend – 20 Förderprogramme“. Was dahinter steckt.

Von Stephan Singer

Bergisches Land. Wer unterstützt die lokalen Jugendbands? Woher bekomme ich einen Kooperationspartner? Gibt es ein Förderprogramm, das zu meiner Projekt-Idee passt? Wer hilft bei der Antragstellung? Diese und andere Fragen können die Teilnehmer der Veranstaltung „Kohle für Kultur: Ein Abend – 20 Förderprogramme“ am Mittwoch, 23. August, zwischen 17 und 20 Uhr in der Wasserburg Haus Graven (Haus Graven 1 in Langenfeld) klären.

„So gebündelt gibt es im Bergischen Land Vertreter von Kulturförderprogrammen nur einmal im Jahr“, preist Meike Utke vom organisierenden Büro „Regionales Kultur Programm Bergisches Land“ (RKP) den Informationsabend an: „Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis, dem Kreis Mettmann sowie Wuppertal, Remscheid und Solingen.“ Im Laufe des Abends werden die Förderprogramme demnach in knapper Form vorgestellt. Anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fragen im direkten Gespräch mit den Vertretern der einzelnen Förderprogramme zu besprechen.

Vorgestellt werden laut Ankündigung von RKP folgende Programme: „Dritte Orte“, „Zukunft.Nordrhein-Westfalen“, die Projektförderung des Fördervereins „neanderland-Kultur“, die Förderung kultureller und touristischer Einrichtungen im Kreis Mettmann, „Initiative ergreifen“, „Kulturelle Bildung“ NRW (mehrere Förderprogramme), „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, der „Kulturrucksack“ NRW, die Projektförderung der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, die Laienmusikförderung des Landesmusikrates NRW (mehrere Förderprogramme), Landeskulturförderprogramme NRW (ebenfalls mehrere Förderprogramme), die regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland, das „Regionale Kultur Programm“ NRW sowie die Soziokultur NRW.

Fokus liegt auf Kooperations- und Netzwerkprojekten

Das „Regionale Kultur Programm“ NRW unterstützt Kunst und Kultur in den zehn Kulturregionen des Landes Nordrhein-Westfalen, wovon das Bergische Land eine ist. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Kooperations- und Netzwerkprojekten. Ansprechpartner für Fragen zur Förderung sind die jeweiligen regionalen Kulturbüros. Das RKP-Büro für das Bergische Land ist beim Kreis Mettmann angesiedelt und befindet sich in der Goldberger Straße 30 in Mettmann.

Die wichtigsten Punkte der RKP-Projektförderung auf einen Blick: Der Fördersatz liegt bei maximal 50 Prozent. Antragsberechtigt sind Kreise und Kommunen, Kultur-Einrichtungen jeglicher Größe, Vereine oder auch Einzelpersonen. Die Frist für die Einreichung von Förderanträgen ist der 30. September jeden Jahres. Rechtzeitig vor der Antragstellung muss mindestens eine Beratung durch das zuständige regionale Kulturbüro in Anspruch genommen werden. Seit 2021 stellt das Land Nordrhein-Westfalen ergänzend zur RKP-Projektförderung Mittel für barrierefreie Maßnahmen zur Verfügung.

Der Eintritt zu der Informationsveranstaltung „Kohle für Kultur: Ein Abend – 20 Förderprogramme“ am Mittwoch, 23. August, ist frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Büro „Regionales Kultur Programm Bergisches Land“ unter Tel. 02104-992071 oder per E-Mail an info@kultur-bergischesland.de sowie im Internet unter: www.kultur-bergischesland.de/kulturwerkstatt/jahresprogramm

RKP

Mit dem „Regionalen Kultur Programm“ NRW (kurz: RKP) unterstützt die Landesregierung seit Ende der 1990er Jahre die zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens dabei, sich zu profilieren und ihre Attraktivität und Identität nach innen und nach außen zu stärken. Dabei sollen die Kommunikation und Kooperation zwischen Kulturschaffenden und den Kulturverantwortlichen in Regionen und Land initiiert und intensiviert sowie neue Impulse für die Kulturarbeit in der Fläche gegeben werden. 2022 feierte das „Regionale Kultur Programm“ NRW, kurz RKP, (ehemals „Regionale Kulturpolitik“) mit neuem Namen das 25-jährige Bestehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: kultur-bergischesland.de/regionaleskulturprogrammnrw.de