So feierte Wermelskirchen Geburtstag

Der Marktplatz war vom Vormittag an gut besucht.

150 Jahre Stadtrechte: Das war der Anlass für ein gemütliches Stelldichein am Markt in Wermelskirchen. Und für eine Rückschau, was in dieser Zeit so alles geschehen ist.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wenn Kaiser Wilhelm das idyllische Bild gestern am Markt hätte sehen können – vielleicht hätte der Preußische König ja geschmunzelt. Am Sonntag war es nach Berechnungen auf den Tag genau 150 Jahre her, dass Kaiser Wilhelm I. auf seiner Sommerresidenz Schloss Babelsberg in Potsdam der Stadt Wermelskirchen die „Rheinische Städteordnung“ verlieh.

Diese, für den Kaiser wohl eher unscheinbare, Aktion sorgte dafür, dass Wermelskirchen vom Dorf zur Stadt reifte. Welche enormen Veränderungen das für Wermelskirchen zur Folge hatte, daran erinnerte Volker Ernst, der Vorsitzende des Geschichtsvereins, als er nach dem Familiengottesdienst zu Ehren des Stadtgeburtstages am Sonntag auf die Bühne trat: „Denken wir nur einmal an die Versorgung; in Wermelskirchen gab es 1873 noch kein Elektrizitätswerk, kein Wasser- oder Gaswerk. Das Abwasser floss einfach auf die Straßen.“

Was seit 1860 geschehen ist

In den 1860er Ideen seien dann erste Ideen entstanden, Wermelskirchen in den so genannten „Stand der Städte“ zu erheben. Das bedeutete eine viel größere administrative und finanzielle Selbstbestimmung. Bürgermeister und Beigeordnete konnten nun frei gewählt werden.

Danach habe eine rege Bautätigkeit eingesetzt, zu deren Organisation ein eigener Stadtbaumeister eingestellt wurde.

Dass man im Organisieren immer noch sehr gut ist in Wermelskirchen, das haben die Initiatoren von Geschichtsverein, Stadtkirchengemeinde und Stadtmarketingverein WiW hinreichend bewiesen. Mehrere hundert Gäste kamen zum Marktplatz – anfangs etwas älteres, dann jüngeres Publikum. „Wir haben uns das genau so vorgestellt“, freute sich André Frowein von WiW mit Blick auf den vollen Markt. Im Bergischen Löwen, Café Wild und im asiatischen Restaurant Cu Thoc nutzten die Gäste die Außengastronomie. „Wir haben aber auch sonst für genügend Sitzplätze gesorgt“, sagte Frowein.

Michael Dangel vom Kunstverein bot mit einem Team von Mitgliedern Kreativität am Stand an. Zum Beispiel fertigten die Besucher Grafiken mit Stadtmotiven an oder schöpften Papier. „Wir sind erstaunt, wie viele diese Möglichkeit nutzen“, sagte Michael Dangel. „Viele nehmen die selbst erstellten Karten als Wandmotive oder auch als Postkarten mit nach Hause.“

Einige Gäste nutzten die Gelegenheit aber auch, um die Finissage der Ausstellung „Ansichtssache“ des Kunstvereins noch einmal anzuschauen. Die Ausstellung zu Ehren des 150-jährigen Stadtjubiläums endete am gestrigen Sonntag in der Galerie Markt 9.

Im Hof vor der Stadtkirche, dem Kirchhof, duftete es nach Waffeln. Roselies Vorlauf und ihr Cafeteria-Team vom Haus der Begegnung war bis zum späten Nachmittag am Waffelstand aktiv. „Die Leute wollten schon Waffeln, als sie aus der Kirche kamen“, erzählte die rührige Ehrenamtlerin. „Sie haben sich dann ganz brav in die Reihe gestellt. Und sie haben auch alle eine bekommen.“

Nach 14 Uhr gab es dann noch Musik auf der Bühne

Nach 14 Uhr bauten sich auf der Bühne dann langsam die Bands auf. Der Stadtmarketingverein hatte sowohl den Walking-Saxofonisten Antonio Laurito als auch die Band „Oh! Rooster“ für das Stadtjubiläum gewinnen können. „Wir freuen uns, dass in Wermelskirchen einfach immer mehr Kooperationen entstehen können“, resümierte André Frowein. „Ursprünglich war das Ganze ja eine Idee von Geschichtsverein und Stadtkirche, weil beide etwas zum eigentlichen Tag des Jubiläums anbieten wollten. Wir als WiW haben dann gesagt, wir sind dabei und so entstand eine völlig neue Kooperation, die aber ganz viel Potenzial hat.“

Das sahen wohl auch die Gäste am Markt so. „Gemütlich, nett, angenehm“, war immer wieder zu hören.

Und für Bürgermeisterin Marion Lück, die ebenfalls vorbeigekommen war, gab es dann auch noch eine kleine Überraschung, überreicht von Volker Ernst vom Geschichtsverein: „Die Geschichte dieser Stadt begann ja mit einer Urkunde“, sagte Ernst. „Da das hiesige Stadtarchiv nur über eine Abschrift verfügt, möchte ich Ihnen heute eine Reproduktion der Original-Urkunde überreichen.“

Diese Urkunde soll jetzt im Rathaus einen Platz finden.

Jubiläum: Festakt am 12. August 2023

Schon jetzt laufen die Planungen für die offiziellen Feierlichkeiten auf Hochtouren, die mit dem großen Festakt am Samstag, 12. August, im Bürgerzentrum eingeläutet werden. Viele prominente Gäste haben sich angekündigt; es soll aber auch ein Fest für die Wermelskirchener Bürger werden.