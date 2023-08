So feiert Wermelskirchen das große Jubiläum

Das große Bürgerfest startet Samstag um 12.30 Uhr. Ein Highlight jagt da das andere. Wir haben einen Blick ins Programm geworfen.

Wermelskirchen. Morgen ist es so weit: Ab 12.30 Uhr feiert die Stadt mit allen Bürgerinnen und Bürgern auf dem Platz unter dem Natur-Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße/Ecke Obere Remscheider Straße.

„Wermelskirchen ist berühmt dafür, dass hier bei vielen Festen und Veranstaltungen ausgelassen gefeiert wird“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Jetzt drücken wir alle die Daumen, dass das Wetter hält, damit wir beim Fest für die Stadt alle gut gelaunt auf den Geburtstag der Stadt anstoßen können und vor der Bühne tanzen können.“

Der Platz am Natur-Weihnachtsbaum, dem heimlichen Wahrzeichen der Stadt, ist am Samstag der ideale Treffpunkt zum Frühshoppen. Bereits um 12.30 Uhr eröffnet das DJ-Duo Tunesday das musikalische Bühnenprogramm. Die Brasshoppers Bigband, die seit über 30 Jahren die Zuschauer zum Swingen bringt, legt um 14.30 Uhr nach und sorgt mit Jazz für einen entspannten Nachmittag.

Richtig Partystimmung kommt mit Chili Vanilli und Zentury XX auf

In Partystimmung werden die Geburtstagsgäste dann von den Wermelskirchener Lokalmatadoren Chili Vanilli gebracht, die ab 18.30 Uhr auf der Bühne loslegen. Als Highlight heizt ab 21 Uhr die Band Zentury XX den Geburtstagsgästen mit ihrem Tribute an die Musik der 70er, 80er und 90er ein. Getanzt werden kann zu den größten Hits von Queen, Pink Floyd, Van Halen, U2 und vielen mehr.

Eintritt kostet die Party natürlich nicht, aber auch, um Gläser und Flaschen vom Platz fernzuhalten, ist der Kauf eines Bechers an der Bonkasse für fünf Euro Pflicht. Außerdem wird von dem Erlös ein Teil der Miete für die Bühne bezahlt. An zwei Getränkewagen wird neben Softdrinks auch Bier und Kölsch gegen Bons ausgeschenkt.

Mit Unterstützung des Stadtmarketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) veranstaltet die Stadtverwaltung Wermelskirchen die Geburtstagsparty, die bis Mitternacht angesetzt ist, mit viel Livemusik und kulinarischen Leckereien. „Wir können Verwaltung, WiW kann Veranstaltungen. Und wir sind sehr froh über die Unterstützung“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. Sie wird mit den Beigeordneten Stefan Görnert und Christian Pohl ab 21 Uhr auf einem der Wagen zu finden sein. Das Team um Kämmerer Dirk Irlenbusch übernimmt hingegen den Verkauf der Bons an der Bonkasse. „Alle, die mithelfen, dieses Fest zu einem wirklichen Erfolg zu machen, und die so dafür sorgen, dass die Menschen in Wermelskirchen einen tollen Abend haben, machen das, weil sie mit Herzblut für diese Stadt brennen. Und das ist für die Stadt ein großartiges Geburtstagsgeschenk“, so die Bürgermeisterin.

So gehen die Feierlichkeiten am Sonntag weiter

Am Sonntag, 13. August, gehen die Feierlichkeiten weiter mit dem „2. WermelsKirchentag“, den die Kirchengemeinden in Wermelskirchen gemeinsam ausrichten. Beginn ist um 11 Uhr mit einem musikalischen Brunch auf dem Markt an der Stadtkirche. Ab 12.30 Uhr startet das Bühnenprogramm auf dem Platz unter dem Natur-Weihnachtsbaum mit dem Konzert von Lasse Siebel. Zum Kinder- und Jugendmitmachkonzert lädt Lorenzo Di Martino ab 14 Uhr ein, bevor um 16 Uhr der Festgottesdienst beginnt. Die Band MixTape65 spielt dann von 18 bis 20 Uhr.

