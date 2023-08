So fährt es sich mit dem neuen Schnellbus

Gleich am ersten Tag musste die Route des X24 geändert werden.

Wermelskirchen. Dass die Route des neuen Schnellbusses X24 zwischen Wermelskirchen und Leverkusen über die Autobahn führen soll, sei politischer Wunsch gewesen, sagt Landrat Stephan Santelmann. „Der Bus ist nur schnell, wenn er nicht über die Dörfer fahren muss“, hatte auch Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski auf der Jungfernfahrt für geladene Gäste des X24 vor wenigen Wochen erklärt – der WGA berichtete. Verkehrsexperten und Gutachter hätten hingegen wegen der Staugefahr von der Nutzung der Autobahn abgeraten.

Und plötzlich geht es doch „über die Dörfer“

Morgens, 5.24 Uhr, kurz nach der ersten Fahrt am ersten Betriebstag der neuen Linie fahren die Busse noch die geplante Route ab Wermelskirchen über Tente, Hilgen und ab Burscheid über die A1 zum Busbahnhof in Leverkusen-Mitte. Nur fünf Halte sind auf der Strecke vorgesehen – inklusive Start- und Endhaltestelle. 41 Minuten sind eingeplant, sechs davon als Puffer für Staus. Doch zur Hauptverkehrszeit – zum Beispiel in den Morgenstunden zwischen 7 und 9 Uhr – sind die Autobahnen meist so voll, dass sich die Route über die A1 kaum lohnt. Stattdessen fahren die Busse der Linie X24 direkt am ersten Tag die altbekannte Strecke des Schnellbusses SB24 ab, der seit Dezember 2021 werktags alle 20 Minuten und an Sonn- und Feiertagen stündlich Wermelskirchen mit Leverkusen verbindet.

Die Strecke führt über Opladen, Bergisch Neukirchen, Pattscheid, Burscheid, Hilgen und Tente. Der SB24 wird von der Wupsi GmbH betrieben und fährt nach wie vor – allerdings seit 7. August nur zwischen Leverkusen-Mitte und Hilgen, Raiffeisenplatz. Dort müssen Fahrgäste entweder in den X24 oder in die Linie 260 umsteigen, wenn sie nach Wermelskirchen wollen. Zuvor brauchte der SB24 für die Strecke planmäßig 56 Minuten, allerdings hielt er ganze 28 Mal. Diese Haltestellen lässt der X24 auf seiner alternativen Route zur Umgehung der Staus auf der Autobahn aus und hält unterwegs nur in Tente, Hilgen und Burscheid. Wirklich viel Verspätung hat der neue Schnellbus der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) nicht: Am Zielbahnhof kommt er nur eine Minute später an als im Fahrplan angekündigt – trotz der Fahrt über die Dörfer.

Zu Unregelmäßigkeiten kann es bei der Nutzung des DB-Navigators kommen, der scheint sich mit der Einführung der neuen Buslinie noch nicht vollständig angefreundet zu haben. Einigen Fahrgästen wurden die Haltestellen in Burscheid nicht angezeigt. Für Verwirrung im System könnte gesorgt haben, dass auf dem Hinweg Kaltenherberg und auf dem Rückweg Kämpchen angefahren wird.

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten soll der X24 sogar nur 35 Minuten brauchen, damit wären Pendler genau so schnell am Ziel wie mit dem Auto. Das betrifft die ersten und letzten drei Fahrten vor 7 beziehungsweise nach 21 Uhr. Die RVK hofft, mit dem Angebot neue Zielgruppen zu erreichen. Langfristig gehe es darum, Menschen für den ÖPNV zu begeistern – auch Pendler, die bisher an ihr Auto gewöhnt sind.

3000 Menschen aus dem Bergischen Land machen sich täglich auf den Weg nach Leverkusen, in die Gegenrichtung sind es etwa 2000. Doch nicht nur Berufstätige sollen von dem „Flinken Pendler“, wie der X24 in der Werbekampagne des RVK genannt wird, profitieren. Das schlägt sich im Fahrplan nieder. Der Schnellbus verkehrt bis in die späten Abendstunden, der letzte kommt werktags um 23.39 und sonn- und feiertags um 21.39 Uhr am Wermelskirchener Busbahnhof an. Das Ticket für den Schnellbus kostet 5,70 Euro in eine Richtung.

Von Leverkusen-Mitte weiter in die Rheinmetropolen

In Leverkusen-Mitte besteht zudem Anschluss an Züge in Richtung Köln und Düsseldorf. Aktuell ist die S-Bahn-Strecke zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof allerdings gesperrt. Bis 9. September ist für die S 6 sowie die Regionalexpress-Linien RE1 und RE5 ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Die RE1 fährt alternativ den Bahnhof Opladen an, der aus Wermelskirchen wiederum mit dem SB24 und Umstieg in Hilgen erreichbar ist. Die Busse des SEV fahren im Übrigen über die Autobahn – immer. szo

Die RVK empfiehlt, für die aktuellsten und zuverlässigsten Informationen zum X24 den Fahrplan online einzusehen:

rvk.de