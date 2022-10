Skiclub lädt zum Basar ein

Am A la Carte-Sonntag kommen bei Intersport auch Ski-Fans auf ihre Kosten.

Traditionell findet der Basar im Intersport Middendorf statt.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, steht wieder das beliebte Wermelskirchen A la carte auf dem städtischen Programm. Und wie eigentlich schon traditionell beteiligt sich am dazugehörigen verkaufsoffenen Sonntag auch Intersport Middendorf an der Viktoriastraße.

Aber nicht nur das Sportgeschäft hat geöffnet. Zusätzlich veranstaltet der Ski-Club seinen traditionellen Ski- und Snowboard-Basar in der Tiefgarage von Intersport Middendorf an der Viktoriastraße.

„Neben dem Catering organisieren wir dieses Jahr wieder den gesamten Basar mit gebrauchten Wintersport-Artikeln von privat an privat“, sagt Sandra Hokkeler vom Skiclub-Team.

Erlöse kommen der Skiclub-Jugend zugute

Vom Verkaufspreis der verkauften Ware behalte der Verein 10 Prozent Provision ein, die zugunsten der Jugendförderung des Vereins eingesetzt würden. Die Annahme von gebrauchten Artikeln erfolge am Samstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr.

Angenommen werden an diesem Tag:

Wintersport-Bekleidung und Accessoires (Handschuhe, Brillen, Helme), Alpin- und Langlauf-Skier, Snowboards, Stöcke sowie Ski- und Snowboard-Schuhe. Wintersport-Geräte wie Schlitten, Bobs oder ähnliches. Nicht angenommen werden hingegen zum Beispiel „Uralt“-Overalls und -Bekleidungsteile, Mützen, technisch veraltete Skier (Prä-Carving-Ära), Dachboxen, Skiträger und technisch nicht zuverlässige Teile. Die Mitglieder des Skiclubs bitten um Verständnis, dass sie aus hygienischen Gründen auch keine Unterwäsche sowie Socken entgegennehmen.

Der Verkauf findet Sonntag von 13 bis 16 Uhr statt. In der Zeit von 16 beziehungsweise 17 Uhr erfolge die Abrechnung beziehungsweise Abholung nicht verkaufter Ware.

Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet das Skiclub-Team Waffeln, Crêpes, Würstchen und Getränken zu moderaten Preisen an. Der Erlös geht ebenfalls zugunsten der Ski-Club-Jugend.

Die Versammlung findet unter den an dem Termin gültigen Coronarahmenbedingungen und des Hygienekonzeptes des Intersport Middendorf statt.

Rückfragen per Mail an info@skiclub-wermelskirchen.de oder Tel. (0 21 96) 70 86 80 (Intersport).