Ski-Club lädt zum Familienturnier ein

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Badminton-Abteilung des Ski-Clubs wieder ihr beliebtes Badminton-Familienturnier.

„Es ist bereits die 22. Auflage dieses Turniers, das zu den Highlights im Vereinsleben des Ski-Clubs zählt“, kündigt der Pressesprecher der Badminton-Abteilung, Michael Hackstein, an. Der Termin ist am Sonntag, 5. März, ab 9.

15 Uhr in der Schuberthalle an der Schubertstraße. Zugelassen sind Familienteams, bei denen mindestens ein Teilnehmer Jahrgang 2004 (oder jünger) und der andere mit ihm verwandt ist. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. „Badmintonschläger können bei Bedarf kostenfrei ausgeliehen werden“, sagt Michael Hackstein. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Familienteam zehn Euro. Rückfragen werden per E-Mail an familienturnier@skiclub-wermelskirchen.de beantwortet. -sng-

Weiter Informationen unter: skiclub-wermelskirchen.de