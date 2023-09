Skater bringen ihre Bretter zum Glühen

Auch Fabian (33) aus Wermelskirchen zeigte beim Santa-Claus-Contest, was er drauf hat. So machten es viele Skater am Samstag.

Santa Claus-Contest bringt Anfänger und Semi-Profis in den Wermelskirchener Jugendfreizeitpark.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Pepe fragt sicherheitshalber noch mal nach. „Wann geht’s los?“, will der Siebenjährige wissen. Es ist sein zweiter Skatecontest im Jugendfreizeitpark. Aufgeregt sei er nicht. „Ich mach einfach“, sagt er. Schließlich kennt er die Bahnen im Jugendfreizeitpark in- und auswendig. Pepe gehört zu den jüngsten Startern beim Santa Claus-Contest im Jugendfreizeitpark.

Als diese Tradition in Wermelskirchen aus der Taufe gehoben wurde, da gab es Pepe noch nicht. „Das war irgendwann in den 1990ern in der Katt“, sagt Adam Glosnicki. Damals kamen Skater weit über die Grenzen der Stadt hinaus, um hier ihr Können auf den Boards zu zeigen. „Früher war das eine Veranstaltung rund um den Nikolaustag“, sagt Glosnicki. Aber für ein Event im Freien eigne sich eben der September besser.

Auch in diesem Jahr sind Skater aus der Nachbarschaft dabei – aus Solingen, Gevelsberg und viele aus Wermelskirchen. Die meisten kennen sich, weil sie häufig im Jugendfreizeitpark unterwegs sind. Sie treten beim Contest in verschiedenen Klassen an: U16, Ü16, gesponserte Fahrer, es gibt auch eine Girls Only-Gruppe. Am Samstagnachmittag haben sich bereits 30 Fahrer in die Listen eingetragen. Und es kommen immer noch Neue hinzu. Gerade steht ein Zehnjähriger aus der Ukraine am Anmeldetisch, mit seinem Board und versucht sich verständlich zu machen. Mit Erfolg. Er schreibt sich in die Liste der unter 16-Jährigen ein und wartet auf seinen Einsatz. 45 Sekunden hat jeder Skater Zeit, um sein Können zu zeigen. „Das ist hier heute schon ein sehr gutes Level“, sagt Glosnicki. Anfänger und Amateure, aber auch Semi-Profis stehen auf den Brettern. Wer ihnen zuschaut, kommt immer wieder ins Staunen. Während die einen spontan entscheiden, was sie zeigen, treten die anderen mit einem Plan an. Rund um den Platz wird noch am letzten Schliff gearbeitet, Teilnehmer üben und kommen ins Gespräch. Auch am Rand, auf den Zuschauerrängen, wird es am Nachmittag voller.

Jeder zeigt so viele Tricks wie möglich

„Ich hab meine Lines geübt“, erzählt Simon Bombe kurz vor seinem Einsatz. Allerdings trete er ohne allzu großen Ehrgeiz an, denn er habe gerade erst einen Bänderriss auskuriert. Aber er will trotzdem zeigen, was er kann.

Die Jury am Jugendfreizeitpark schaut unterdessen genau hin bei den Skatern. „Jeder zeigt so viele Tricks wie möglich und im besten Fall gelingt das alles stehend“, erklärt Adam Glosnicki.

Für die Jury haben sich Skater gefunden, die seit Jahren auf den Boards stehen und sich auch in der Wermelskirchener Contest-Welt gut auskennen. Sie verteilen Punkte. Am Ende geht es vor allem um die Ehre – aber der „Regular Skateshop“ hat auch einen riesigen Korb an Preisen gestellt, der bis oben hin gefüllt ist mit neuem Material fürs Skaten.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Ein gutes Ende

Wer die Skaterszene in Wermelskirchen in den vergangenen Jahren beobachtet hat oder kennt, der wird vielleicht auch mit einem Lächeln am Jugendfreizeitpark vorbeigehen. Haben die Mitglieder der Skaterszene doch seit Ende der 1990er Jahre einen ordentlichen Ritt mitmachen müssen. Immer wieder wurden sie vertröstet, was ihr Domizil betraf. Erst trafen sie sich in der Katt, dann am Gelände an der Thomas-Mann-Straße (heutiger Aldi), dann etwas provisorisch am Bahndamm. Aber erst mit Eröffnung des Freizeitparks in Zenshäuschen im Frühherbst 2021 hatten sie wieder eine Fläche und ein Domizil, das man wohl mit Fug und Recht als „Zuhause“ für passionierte Rollsportler bezeichnen kann.

Und das halten sie in Ehren, nutzen es rege. Das Gelände ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Also kann man das Ganze wohl als „gutes Ende“ bezeichnen. Für Skater und alle, die das mal werden wollen.