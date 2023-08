Sie tragen ihre Kunstwerke am Körper

Der Kunstverein beteiligt sich mit kleiner Gruppe am Festumzug.

Wermelskirchen. „Wir nehmen gerne am Festumzug teil, auch wenn wir nur eine kleine Gruppe sind“, sagt Michael Dangel, der Vorsitzende des Kunstvereins.

Mit sieben Personen wird der Kunstverein teilnehmen. „Wir widmen uns natürlich der Kunst“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Jede und Jeder von denen, die mitmachen, hat ein Kunstwerk erstellt, das auf eine Leinwand per Digitaldruck aufgebracht wurde.“ Die Kunstwerke seien so unterschiedlich wie die Stile der Künstlerinnen und Künstler. „Es sind abstrakte Werke genauso darunter wie figürliche“, sagt Michael Dangel. „Die Leinwände werden wie Kutten getragen. Wir schneiden oben ein Loch in die Leinwand, wo wir die Köpfe durchstecken können.“ Es seien auf jeden Fall bunte, auffallende Kunstwerke.

„Stehfleisch werden wir übrigens bei der Vielzahl an Teilnehmenden brauchen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Aufstellung wird um 11 Uhr erfolgen. „Der Veranstalter will sogar Toilettenhäuschen aufstellen.“ Es werden insgesamt 76 Teilnehmergruppen am Umzug teilnehmen. „Die Sportvereine beispielsweise werden natürlich in ganz anderer Stärke teilnehmen können als wir.“

Der Kunstverein Wermelskirchen wird zusätzlich ein Banner mit sich tragen, um auf den Verein mit rund 80 Mitglieder aufmerksam zu machen. „Und wir werden Flyer verteilen“, sagt Michael Dangel. „Denn wir werden erstmals Anfang November an der Musik-Tour teilnehmen.“

Die Galerie Markt 9 werde am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr, geöffnet. „Getränkeausschank gibt es auf Spendenbasis, und wir werden eine Musikgruppe engagieren.“ Er sei sehr gespannt, wie die Musik-Tour verlaufe. „Wir hoffen, dass wir damit auch noch einmal ganz andere Wermelskirchener und Wermelskirchenerinnen auf uns aufmerksam machen können.“ Die Freude auf den Termin sei groß.

Aber jetzt komme zuerst der Festumzug zu 150 Jahre Stadtrechte in Wermelskirchen. „Wenn wir auch nur eine kleine Gruppe sind, so hoffe ich doch, dass wir auf uns aufmerksam machen können.“ Er sei sehr gespannt, wer am Rande dem Festumzug zuschaue. „Es sind so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mitmachen, da fragt man sich wirklich, wer ist denn noch da, um uns zuzugucken, – aber das zeigt natürlich wie toll die Wermelskirchener in Vereinen und Ehrenamt organisiert sind“, sagt Michael Dangel. Er jedenfalls freue sich schon auf das feierliche Ereignis. „Es wird bestimmt ein irres Erlebnis, Teilnehmer am Festumzug zu sein“, sagt er. „Das wird ein ganz besonderes Event am 26. August.“