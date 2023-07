Sie sind die „Schweinehund-Fraktion“

124 Teilnehmer beim Sommerleseclub der Stadtbücherei.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Nele bewacht die kleine Schatztruhe. Die Siebenjährige lässt die massive Schachtel nicht aus den Augen. „Wir brauchen den Schlüssel“, erklärt sie. Und dann nimmt sie gemeinsam mit ihren großen Schwestern Thea und Mieke die Truhe unter die Lupe. „Irgendwo muss es einen Hinweis geben“, sagt Thea. Und schon finden die Mädchen am Boden der verschlossenen Truhe einen Zettel. Mieke beginnt, den Reim zu lesen. Die Mädels sehen sich kurz beratend an. „Der rote Tisch“, ruft dann Thea – und schon sausen sie durch die Stadtbücherei.

Wo sie hier einen roten Tisch finden können, das wissen sie ziemlich genau. Schließlich sind Nele, Thea und Mieke Stammgäste in der Bücherei. Der nächste Hinweis bei den Kinderbüchern ist also schnell gefunden. Eine knappe Stunde jagen die drei Schwestern gemeinsam mit ihren Eltern den Hinweisen in der Stadtbücherei nach. Sie entdecken Geheimverstecke und immer neue Reime, bis sie schließlich den kleinen Schlüssel in den Händen halten. „Geschafft“, stellt Nele fest, als sich der Deckel öffnet und den Blick freigibt auf Süßigkeiten.

Mieke (12) hat inzwischen das Logbuch aus dem Rucksack ihrer Mutter gekramt. „Das Spiel können wir jetzt in unsere Liste schreiben“, erklärt sie und deutet auf das Heft des Sommerleseclubs. „Escape-Game Stadtbücherei“ schreibt sie in die nächste Zeile, macht hier ein Häkchen und dort einen Strich und blickt dann zufrieden in die Runde. „Es werden immer mehr!“

Familie Noß gehört zu den 124 Lesern aus Wermelskirchen, die am Sommerleseclub teilnehmen. Christoph und Steffi Noß haben dafür mit ihren Töchtern Nele, Thea und Mieke ein Team gegründet. Seit mehr als zwei Wochen sammeln sie Punkte: beim Lesen, Hörspiele-Hören und vor allem bei verschiedenen Aufgaben und Veranstaltungen, die die Stadtbücherei im Zuge der Aktion möglich macht.

„Wir haben zusammen ein Projekt und verbringen Zeit mit einem gemeinsamen Interesse.“

„Es geht schon lange nicht mehr nur darum, zu lesen und Fragen zu beantworten“, erklärt Katrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei. Vielmehr lade der Sommerleseclub zum Entdecken, Spielen und Mitmachen ein. „Kindergartenkinder sind genauso eingeladen wie Erwachsene“, erklärt sie, „und der Sommerleseclub setzt immer mehr auch auf das Team-Erlebnis.“

Das hat sich Familie Noß nicht zweimal sagen lassen. Nachdem die Mädchen im vergangenen Jahr noch einzeln angetreten waren, sind sie dieses Mal zu fünft als „Schweinehund-Fraktion“ an den Start gegangen. Mindestens fünf Stempel müsste die Familie sammeln, um erfolgreich am Club teilzunehmen und am Ende zur großen Abschlussparty eingeladen zu werden. Mehr als 30 hat sie schon. Das liegt an den vielen Büchern, die Thea liest und an der großen Zahl von Hörbüchern, die Mieke verschlingt. Dazu kommen die Erstlesebücher, die Mama Steffi gemeinsam mit Nele unter die Lupe nimmt. „Und Mama liest auch ihre eigenen Bücher“, sagt Thea, „sie liest superschnell.“ Papa Christoph blättert lieber in Comics – dafür gibt es auch einen Stempel. „Und dann lösen wir noch die Wochenaufgaben“, erklärt Mieke und deutet wieder auf das Logbuch. Jede Woche stellt die Stadtbücherei eine Sonderaufgabe online – gleichzeitig taucht sie auf dem Clubtisch in der Bücherei auf. „Gerade mussten wir ein Rätsel lösen“, erzählen die Mädchen.

Das Escape-Game ist nun eine der Extra-Veranstaltungen, für die sich die Familie auf den Weg in die Bücherei gemacht hat. „Wir haben auch schon die Tablet-Rallye gemacht“, erzählt Thea. Dabei waren die Mädchen mit dem Tablet in der Bücherei unterwegs auf der Suche nach QR-Codes. „Ich hätte dieses Jahr wirklich gerne einen Oscar“, sagt Mieke dann und deutet auf die goldene Hand, die schon verlockend nah auf dem Clubtisch steht. In fünf verschiedenen Kategorien können die Teilnehmer des Sommerleseclubs für den Oscar antreten: Die goldene Auszeichnung gibt es für das kreativste Logbuch, das witzigste Teamfoto, das genialste Lego-Projekt, den originellsten Teamnamen und das tollste „Bookface“. Die Lego-Szene wollen die Mädchen auf jeden Fall noch nachbauen – aus einer Geschichte eines Lieblingsbuchs. Beim Erstellen des Bookface, bei dem Buchcover Realität werden, hat Katze Susi geholfen. Lachend deuten die Mädchen auf das Handyfoto.

Aber auch, wenn es am Ende doch nicht für einen Oscar reichen sollte, hat Familie Noß auf jeden Fall viel gewonnen: „Wir haben zusammen ein Projekt“, sagt Steffi Noß, „und verbringen Zeit mit einem gemeinsamen Interesse“.

Und gleichzeitig nutzen die Fünf diesen Nachmittag, um sich für den Urlaub mit neuen Büchern einzudecken. Thea hat schon eine ganze Reihe Titel von Alice Pantermüller eingepackt, Mieke hat neue TKKG- und „Drei Fragezeichen“-Hörspiele gefunden. Und so wird der Korb immer voller – genauso wie das Logbuch der Familie.

Stadtbücherei

Programm: Drei Aktionsangebote und fünf Workshops gehören zum Sommerleseclub-Programm in der Stadtbücherei.

Anmeldungen: Für folgende Termine sind Voranmeldungen nötig: Greenscreen-Workshop (13. Juli), Dash-Führerschein (3. August), Bastelworkshop (1. August) und Bobbycar-Bilderbuchkino (1. August).

Abschluss:Bis zum 10. August müssen alle Logbücher abgegeben sein. Am 11. August werden dann alle erfolgreichen Teilnehmer zur Abschlussparty eingeladen – die hält auch die beliebte Oscarverleihung bereit.

Ferien:Vom 15. bis 28. Juli ist die Stadtbücherei in ihren Betriebsferien.

Weite Informationen: www.wermelskirchen.de