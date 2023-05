Sie sind die Schiefer-Meister auf Schloss Burg

Der Wermelskirchener Dachdecker-Meisterbetrieb Reucker besteht seit 50 Jahren.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Als Rolf Reucker seinen Dachdecker-Meisterbetrieb 1973 startete, waren die Zeiten ganz andere als heute: Noch nicht einmal die Gemeindegebietsreform, die 1975 Realität wurde, war vollzogen. Dennoch hat etwas aus diesen Jahren bis in die Gegenwart Bestand.

Nach wie kümmert sich der Wermelskirchener Meisterbetrieb um die Dachdecker-Arbeiten auf der denkmalgeschützten Schloss Burg, wo derzeit kräftig an den Umbau- und Sanierungsarbeiten „gewerkelt“ wird.

„Ja, Schiefer-Arbeiten kann man schon als unser Steckenpferd bezeichnen“, bestätigt Marc Reucker, der den elterlichen Betrieb in 2018 übernahm, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Dieses Faible hat mein Vater – Schiefer war schon immer sein Material, hat dafür eine künstlerisch-gestalterische Ader. Und das hat er an mich weitergegeben.“

So habe er bereits im Alter von sechs Jahren nachmittags nach Schule und Hausaufgaben in der Werkstatt des Betriebs gesessen und mit Begeisterung Schieferplatten zugerichtet und gelocht, erinnert Marc, der genauso wie sein Vater Dachdecker-Meister ist. In die umfangreichen Arbeiten auf Schloss Burg, die den Touristen-Magnet derzeit „auf links drehen“, ist der Wermelskirchener Betrieb mit seiner Fachkenntnis vollkommen involviert.

Als Nächstes ist die Schlosskapelle an der Reihe

„Gerade sind wir damit fertig geworden, die Wehrgänge neu einzudecken“, berichtet Marc Reucker: „Als Nächstes ist die Schlosskapelle an der Reihe.“ Außerdem werde er mit seinen Mitarbeitern alle Zinkdachrinnen auf Schloss Burg durch Rinnen aus Kupfer austauschen, denn: „Es soll ja der ursprüngliche Zustand hergestellt werden.“ Historische Gebäude zu erhalten und zu rekonstruieren mache Freude, ist der 49-Jährige überzeugt: „Da steckt Leidenschaft dahinter.“

+ Bereits in seiner Kindheit unterstützte Marc Reucker seinen Vater Rolf in der heimischen Werkstatt. © Reucker

Aktuell besteht der Betrieb, den Marc Reucker nach den Initialen seines Namens mit „MR-Dachtechnik“ benannt hat, aus einem insgesamt siebenköpfigen Team. Dazu gehören auch nach wie vor seine Eltern: Mutter Annette kümmert sich immer noch um Büro- und Verwaltungsarbeiten und Vater Rolf richtet in der Werkstatt des Betriebs die für einen anstehenden Auftrag benötigten Schieferplatten zu.

Firmenstandort am Wüstenhof besteht seit 1979

„Meine Mutter hat meinem Vater stets den Rücken freigehalten. Als mein Vater in die Selbstständigkeit startete, waren es ganz andere Zeiten. Ich erledige Dinge mit dem Handy – damals gab es keine Smartphones“, beschreibt Marc Reucker. Anfangs sei sein Vater Rolf in einem Hinterhof der Berliner Straße ganz klein angefangen, 1979 sei der bis heute bestehende Firmenstandort am Wüstenhof entstanden, wo sich Marc Reuckers Elternhaus und der Betrieb befinden.

+ In den 70er Jahren: Rolf Reucker arbeitet auf den Dächern der Gebäude von Schloss Burg. © Reucker

„Wir bedienen alle Dachdecker-Leistungen“, sagt Marc Reucker, der Betriebswirt des Handwerks ist und unlängst eine Fortbildung in Sachen Solardächer besuchte: „Schließlich ist die fachgerechte Montage von Photovoltaik auf Dächern sicherlich gut in Dachdecker-Händen aufgehoben.“

Hintergrund

Übernahme: Im Jahr 2018 übernahm Marc Reucker den Betrieb von seinem Vater Rolf, der gemeinsam mit Ehefrau Annette nach wie vor im Tagesgeschäft der Firma mithilft.

Kontakt: Nach seinem Namen hat Marc Reucker den Betrieb „MR-Dachtechnik“ benannt. Der Betrieb sitzt am Wüstenhof 12 in Wermelskirchen. Erreichbar ist Firma unter Tel. (0 21 96) 7 09 22 81 oder (01 60) 8 80 88 94 sowie per E-Mail an:

info@mr-dachtechnik.de

www.mr-dachtechnik.de