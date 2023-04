Kinder und Jugendliche möchten sich Gehör verschaffen

Mara Steffens und Luca Nickel sind beide zum zweiten Mal Teil des Kinder- und Jugendparlaments. Sie erklären, warum sie dabei sein wollen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. KiJuPaWk– was wie der Titel eines japanischen Anime-Manga-Comics klingt, ist das Kinder- und Jugendparlament in Wermelskirchen. Eingerichtet wurde das Gremium für die junge Generation in der Stadt im Jahr 2002, am 21. März jenes Jahres fand die erste Sitzung des damals 23 Mitglieder starken ersten Parlaments statt. Seitdem sind über 20 Jahre vergangen, sechs Legislaturperioden hat es gegeben und damit sechs Parlamente mit 23 Mitgliedern, die für die Belange der Kinder und Jugendlichen eine Stimme in der Stadtpolitik sein wollten. Das Gremium steht grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen offen, die mindestens in der dritten Klasse oder neun Jahre alt und höchstens 16 Jahre alt sind – zum Zeitpunkt der Wahl. Alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren können für das KiJuPa ihre Stimme abgeben.

Mara Steffens ist 16 Jahre alt, Luca Nickel 17, beide besuchen die Qualifizierungsstufe 1 (Jahrgangsstufe Elf) im Städtischen Gymnasium Wermelskirchen. Die beiden sind jeweils in ihrer zweiten Runde mit im Kinder- und Jugendparlament. Luca Nickel ist Vorsitzender, Mara Steffens seine Stellvertreterin. „Ich habe damals einen Brief von der Stadtverwaltung bekommen – so wie alle anderen Schülerinnen und Schüler“, sagt Luca Nickel. Mara Steffens beschreibt das Prozedere so: „Man konnte sich über ein Online-Formular anmelden, dann wurden Plakate gedruckt, auf denen die mehr als 30 Kandidatinnen und Kandidaten zu sehen waren – und dann fand so etwas wie ein Wahlkampf statt.“ Gewählt werde immer in den Schulen. „Das sind ganz richtige Wahlen – mit Urnen und Wahlhelfern“, weiß Mara Steffens. Ausgezählt werden die Stimmen dann später im Rathaus. Und dann geht es für die Gewählten an die Arbeit.

Denn wer gestalten will, der muss sich beraten, muss Ideen und Vorschläge sammeln – und muss an Ausschusssitzungen und auch den Ratssitzungen teilnehmen. „Als ich zum ersten Mal dabei war, das war 2017, war ich gerade mal elf Jahre alt. Ich wusste nicht so wirklich, worum es eigentlich geht und was auf mich zukommt“, erinnert sich Luca Nickel mit einem Schmunzeln. Das habe sich in den vergangenen rund sechs Jahren aber deutlich geändert – was sich auch daran zeigt, dass er mittlerweile der Vorsitzende des KiJuPas ist. Dass das Gremium 23 Mitglieder hat, ist in der Satzung so festgelegt, die 2001 vom Jugendhilfeausschuss und dem Stadtrat verabschiedet worden ist.

Im KiJuPa gibt es eigene Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen beschäftigen, die Jugendliche und Kinder betreffen. „Wir treffen uns viermal im Jahr. Dann sind wir aber auch im Jugendhilfeausschuss, im Seniorenbeirat und im Beirat für Menschen mit Behinderung mit dabei, wenn die sich treffen“, beschreibt Luca Nickel die Arbeit in dem Gremium. Und Mara Steffens ergänzt dann noch: „Wir sind auch im Zukunftsausschuss vertreten.“ Eine große Veranstaltung, die im vergangenen September erstmals stattgefunden hat, ist etwa vom KiJuPa organisiert worden – das Jugendforum in der Kattwinkelschen Fabrik. „Dafür gibt es auch eine eigene Arbeitsgruppe. Beim ersten Mal waren Vertreter des Ordnungsamts, der Stadtverwaltung der Polizei mit dabei – und auch die Bürgermeisterin“, sagt Luca Nickel.

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Jugendforum geben. „Diesmal allerdings als schulische Veranstaltung, da es beim letzten Mal freiwillig war – und leider nicht so gut besucht“ meint der Schüler. Als ideales Ergebnis würden sich aus dem Jugendforum neue Themen und Ideen für Angebote für Jugendliche und Kinder ergeben. „Man kommt dabei ins Gespräch und ist eben auch nicht alleine unter sich, sondern mit den Erwachsenen zusammen“, beschreibt Luca Nickel. Eine weitere Idee, die gerade Form annimmt, ist die Quiz-Arbeitsgruppe. „Dabei handelt es sich um ein Quiz, das zunächst einmal am Gymnasium angeboten werden soll. Es ist das erste Mal, mal sehen, ob wir es dann vielleicht auch für andere Schulen anbieten können“, meint Mara Steffens.

In Ausschüssen bekommen sie Redezeiten für ihre Anliegen

Für beide ist das KiJuPa eine Möglichkeit, den Anliegen ihrer Altersgruppe ein Gehör zu geben. Nun könnte man annehmen, dass das von den Erwachsenen in der Lokalpolitik eher belächelt wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. „Wir fühlen uns gehört, denn wir haben in den Ausschüssen auch Redezeit und können so unsere Anliegen vorbringen. Es ist definitiv nicht so, dass es uns nur gibt und damit genug getan wäre“, sagt die Schülerin. Und der Vorsitzende ergänzt: „Mein Ziel ist es, dass wir für Jugendliche Angebote realisieren. Ich will meinen Teil dazu beitragen.“

Beide können sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, später einmal in die Politik zu gehen. „Das ist für mich jetzt gut, das Gefühl, etwas machen zu können, ist gut. Aber ob ich das als Erwachsene auch machen will? Ich weiß nicht“, erklärt Mara Steffens schmunzelnd.

Kontakt

Viele Informationen zu den Tätigkeiten des KiJuPa bekommt man über die Sozialen Medien. Auf Instagram findet man sie unter „kijupawk“. Außerdem hat die Stadt eine Seite auf ihrer Webseite: wermelskirchen.de/kujupa.