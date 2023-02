Sie möchten für ein ehrliches Strahlen sorgen

Gabriela Ruthenberg feiert mit ihrem Team in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen ihres Kosmetik-Unternehmens.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Gerade verabschiedet Gabriela Ruthenberg eine Kundin. Ihre Lachfältchen um die Augen kräuseln sich, sie nimmt die Frau kurz in den Arm und blickt ihr dann nach, wie sie das Geschäft verlässt. „Ich mag es, wenn die Frauen dieses Strahlen haben“, sagt Gabriela Ruthenberg, „dann kann ich sehen, was unsere Kosmetik bewirken kann.“ Sie verändere das Selbstbewusstsein der Frauen, ihr Auftreten. Das hat Gabriela Ruthenberg inzwischen häufig erlebt in den vergangenen Jahrzehnten.

Ihr Geschäft feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. „Und wenn ich zurückblicke, kann ich gar nicht glauben, was sich seit dem alles verändert hat“, sagt Gabriela Ruthenberg. Aber ihrer Philosophie sei sie doch treu geblieben – von Anfang an: Sie will für dieses Strahlen sorgen – mit ihrer eigenen Leidenschaft und Energie, mit viel fachlicher Kompetenz und einer ordentlichen Portion Humor. „Und ich möchte, dass sich die Frauen bei uns wohlfühlen und echte Entspannung finden“, sagt die heute 62-Jährige, „jede Frau hat hier Priorität, egal wie jung oder alt, wie viel Geld oder Erfahrung sie mit Kosmetik hat.“ Dafür mache sie auch Überstunden.

Dann führen sie ihre Erinnerungen zurück zu jenem Tag, als sie mit 16 Jahren ihre Mutter bat, mit ihr zur Kosmetikerin zu gehen. „Ich hatte Pickel im Gesicht“, sagt sie. Im Hallenbad gab es eine Kabine für Kosmetikbehandlungen und genau dort entschied sie, selbst Kosmetikerin werden zu wollen. „Ich hatte plötzlich diese Vision“, sagt sie heute, „von Kosmetik in einem schönen, freundlichen Umfeld.“ Sie besuchte die Kosmetikschule in Köln. Und kaum war ihre erste Tochter auf der Welt, machte sie sich selbstständig – zu Hause in Elbringhausen. Im Februar 1983 öffnete sie zum ersten Mal die Türen.

„Damals waren die Frauen meistens etwa älter als heute, wenn sie zur Kosmetikerin kamen“, erzählt sie. An einen Geräteeinsatz war nicht zu denken – stattdessen bot sie Reinigung, Peeling, Tages-Make-Up und Ozondampf an. Als die zweite Tochter zur Welt kam, arbeitete sie weiter und legte die Termine um die Bedürfnisse ihren beiden kleinen Mädchen herum. Ihre Kundendatei war inzwischen gewachsen und immer öfter meldete sich diese Vision, die sie schon als Jugendliche bewegt hatte: eine kleine Insel zur Entspannung mit verschiedenen Kosmetikangeboten. Nach fünf Jahren zog sie mit ihrem Unternehmen in das kleine Fachwerkhaus am Markt, im Jahr 2000 eröffnete sie ihre Kosmetikinsel an der Schillerstraße.

„Hier konnte ich meinen Traum verwirklichen“, sagt sie. Ihre Leidenschaft für den Beruf, ihre übersprudelnde Energie steckte sie in ihre Vision von einem besonderen Ort der Kosmetik. Es gab keine Innovation, vor der sie Angst gehabt hätte. Stattdessen entwickelte sie einen Riecher für die großen Themen ihrer Branche, scheute keine Investitionen, bot ihren Kundinnen immer neue technische Behandlungsfinessen und Möglichkeiten an. Sie hatte die erste Sonnenbank in der Stadt, später das erste Nagelstudio. Also zögerte Gabriela Ruthenberg auch nicht, als das Thema Spa und Wellness anklopfte. In ihrer Kosmetikinsel entstand ein Wellnesstempel – mit Massagen und Packungen, Cleopatra-Bädern und Schlamm. Als die Hotels das Thema für sich entdeckten, reagierte Gabriela Ruthenberg schnell. „Wir bauten wieder um, schufen stückweise etwas ganz Neues“, erzählt sie und ergänzt dann: „Visionen und Leidenschaft eben.“

Das Thema Anti-Aging löste die Wellnessphase ab. Wieder stand Gabriela Ruthenberg an vorderster Kosmetikfront in der Region. Auch heute trägt ihr Unternehmen am Kreisverkehr an der Schillerstraße unverkennbar ihre Handschrift. Inzwischen kümmert sich Tochter Katharina um die Organisation hinter den Kulissen. „Und ich habe ein tolles Team, das gemeinsam mit mir unsere Philosophie pflegt.“ Gabriela Ruthenberg verbringt inzwischen die Hälfte des Jahres in Andalusien – auch das ermögliche die gute Arbeit ihres Teams.

Während der sechs Monate im Bergischen konzentriert sie sich auf ihre neue Leidenschaft: Permanent Make-up der Luxusklasse. So lange ihre Augen und Hände noch mitmachen, höre sie nicht auf, sagt sie. Sie sei dankbar, dass sich die Entscheidung vor 40 Jahren jeden Tag bewähre. „Heute gibt es so viele Storys aus meinem Leben zu erzählen“, sagt Gabriela Ruthenberg. Das nächste Kapitel beginnt natürlich wieder mit einer Vision – dieses Mal für ihre Finca in Spanien.

Hintergrund

Termin: Den runden Geburtstag ihres Unternehmens hätte sie beinahe verpasst: Erst des Besuch des Vertreters, der mit Kosmetikprodukten und Blumenstrauß vor der Tür stand, erinnerte sie daran.

Feier: Im Frühling, wahrscheinlich im Mai, wolle sie das 40-jährige Bestehen gemeinsam mit ihren Kundinnen feiern, kündigt Gabriela Ruthenberg an.