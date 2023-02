Sie kommt als Erste und geht als Letzte

Valda Incorvaia ist seit 25 Jahren als Küsterin in der katholischen Kirche St. Michael im Einsatz.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Das grüne Gewand für die Messe am Abend liegt schon bereit. Valda Incorvaia hat es mit gezieltem Griff aus dem großen Schrank in der Sakristei gezogen, in dem unzählige Gewänder für die verschiedenen Anlässe im Jahr ihren Platz finden. Nun liegt es also vorbereitet auf der Kredenz in der Sakristei, die mit einer Holztür vom Kirchraum getrennt ist.

„Heute ist das Gewand grün“, erklärt Valda Incorvaia und greift nach einem kleinen Buch. Ein Blick in das Direktorium, dem jährlich erscheinenden liturgischen Kalender der römisch-katholischen Kirche, bestätigt die Küsterin in der Wahl des richtigen Gewandes. Pfarrer Knab wird es später am Tag in der Messe tragen.

Jetzt ist es in der katholischen Kirche St. Michael allerdings noch ganz leise. Die Lichter an den Weihnachtsbäumen spenden das einzige Licht im Kirchenraum. Valda Incorvaia ist noch alleine. „Ich bin meistens die Erste, die ankommt und die Letzte, die geht“, sagt sie und lacht. Schließlich liegt in ihrer Hand die Vorbereitung der Messe in der Kirche – und auch das Abschließen des Gebäudes am Abend.

Alles liegt bereit, wenn der Pfarrer, der Organist und die Gemeinde später zur Messe kommen. „Das mache ich seit 25 Jahren“, erzählt die 73-Jährige, „und es ist mir nie langweilig geworden.“ Damals suchte die gebürtige Italienerin einen Wiedereinstieg in das Berufsleben, nachdem ihre beiden Söhne aus dem Gröbsten raus waren. „Ich hatte vor der Geburt der beiden im Büro bei Rhombus gearbeitet“, erzählt sie. Nun suchte sie nach einer Aufgabe, die sich mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren ließe. Eher zufällig kam sie damals mit Pastor Salemans ins Gespräch, der eine neue Küsterin für St. Michael suchte. Valda Incorvaia sagte zu – obwohl sie sich damals noch kein richtiges Bild von der Arbeit einer Küsterin machen konnte. Aber sie entdeckte schnell: Die neue Aufgabe passte zur ihr. Sie absolvierte den Küster-Kursus und startete mit Grundkenntnissen. „Ich bin nicht einen Tag widerwillig zur Arbeit gegangen“, sagt sie heute, „und hätte nicht tauschen wollen.“

Stattdessen wuchs sie in ihr neues Amt hinein. Sie lernte die Kirche aus einer ganz neuen Perspektive kennen – und auch den Menschen begegnete sie nun in einer ganz neuen Rolle. „Wenn sich die Messdiener vor ihrem Einsatz in der Sakristei treffen, dann kommen wir immer auch ins Gespräch“, erzählt Valda Incorvaia. Die Begegnungen mit den Kindern der Gemeinde habe sie von Anfang an sehr zu schätzen gewusst. Und sie freue sich, wenn die Kinder sie dann in der Stadt grüßen oder auch andere Gemeindemitglieder sie auf der Straße erkennen. Schließlich ist sie seit einem Vierteljahrhundert dabei.

Heute ist es ein routinierter Griff, wenn sie die Beleuchtung in der Kirche umstellen will. „Inzwischen digital“, sagt sie und deutet auf das kleine Display, das hinter einer Schranktür versteckt ist. Und auch das Einschalten der Glocken ist längst ein vertrauter Griff. Sie hat die Blumen im Blick, genauso den Bestand von Brot und Wein. Und sie kümmert sich auch um das Waschen der Gewänder. „Das könnte auch eine Reinigung übernehmen“, sagt sie, „aber ich mache das lieber selber.“ Das spare Geld und außerdem habe sie längst Routine darin. Ob sie sich in dieser skandalreichen Zeit manchmal Gedanken über die katholische Kirche als Arbeitgeber mache? „Ich kann nur mein eigenes Verhalten bestimmen“, sagt sie. Und dann ergänzt die 73-Jährige: „Ich fühle mich in der Gemeinde und mit dieser Aufgabe hier sehr wohl.“

Die Messe besucht sie als Küsterin und als Mensch

Das gilt auch für jene Momente, in denen die Menschen die Kirche wieder verlassen. „Es ist einfach ein besonderer Ort“, sagt sie. Diese Ruhe nach den großen Festen, die besondere Atmosphäre: Das genieße sie auch nach 25 Jahren als Küsterin noch. Dann trifft ihre eigene Religiosität auf ihre Arbeit. In der Messe sitze sie als Küsterin und als Mensch.

Wenn es nach Valda Incorvaia geht, würde sie den Job auch noch eine Weile machen – auch wenn sie längst das Rentenalter erreicht hat. Die Dienste an hohen Feiertagen, am frühen Sonntagmorgen oder am späten Mittwochnachmittag: Das sei für sie nie ein Problem gewesen – ganz im Gegenteil. „Die Arbeit macht mir einfach Freude“, sagt sie, „ich finde einen Sinn in dieser Aufgabe.“