Sie hat den Pflegeberuf immer geschätzt

Karin Puschmann wechselt nach 35 Jahren bei der Diakonie in den Ruhestand

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Eigentlich hätte sich Karin Puschmann noch gerne ausgiebig von Patienten und lieb gewonnen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Doch dazu kam es nicht mehr. Durch einen Auflösungsvertrag musste die langjährige Pflegedienstleiterin der Diakoniestation im Herbst recht überstürzt und etwas vor ihrem eigentlichen Rentenbeginn ihren Arbeitsplatz verlassen. „Das tut mir vor allem wegen der lieb gewonnenen Menschen leid“, sagt die 64-Jährige.

Der Liebe wegen zog Karin Puschmann, die inzwischen Mutter zweier erwachsener Kinder ist, in den 1980er Jahren aus Rheinland-Pfalz ins Bergische. Die gelernte Altenpflegerin habe ihren Beruf immer mit Leidenschaft gemacht, sagt sie. Und was ihr stets wichtig gewesen sei: „Die Menschen.“

Im September 1988 schloss die Wermelskirchener Diakonie einen Kooperationsvertrag mit den katholischen Kirchengemeinden St. Michael und St. Apollinaris. Einen Monat später wurde Puschmann von der Gemeinde St. Michael angestellt und der Diakonie wiederum quasi zur Verfügung gestellt.

Sieben Monate später avancierte sie schon zur stellvertretenden Leitung, und am 1. Oktober 1989 übernahm sie die Pflegedienstleitung. „Damals waren wir 15 Mitarbeitende für rund 50 Patienten“, erinnert sie sich. Ein Bruchteil der Patientenzahl, die die Diakoniestation heute betreut.

Allein in der ambulanten Pflege und den Wohngemeinschaften seien es inzwischen rund 350 Menschen, schätzt Puschmann. In den letzten Jahren habe sie als Führungskraft vor allem administrative Aufgaben erledigen müssen. „Ich bin aber sehr oft in Notfällen eingesprungen“ erzählt sie. „Und das habe ich auch gerne gemacht.“

Der Dienst am Menschen, das sei von Anfang ihres Berufslebens an ihrs gewesen. „Wenn man dann mit jungen Leuten unterwegs ist und die Patienten strahlen und sagen: ‚Da kommt der Sonnenschein ins Haus', dann weiß man schon, wofür man das macht.“

Trotz dieser täglichen kleinen Freuden gehörten aber auch ständig Abschiede zum Beruf von Karin Puschmann. Die alten Menschen hat sie oft nur Wochen, manchmal Monate, selten Jahre versorgt. „Wenn jemand alt ist, dann ist das immer traurig, wenn er geht, aber es gehört dazu“, sagt die gelernte Altenpflegerin. „Aber was mich immer angefasst hat, das waren die jungen Menschen, die schon gehen mussten.“ So wie die 36-Jährige, die Karin Puschmann vor vielen Jahren mit einer Krebserkrankung im Endstadium pflegte. Und deren kleiner Sohn sie dann mit Tränen in den Augen am Küchentisch fragte: „Warum denn meine Mama?“ Puschmann sagt: „Darauf hat man keine Antwort. Wenn man sich auch noch so anstrengt.“

All diese Erlebnisse gehören dazu, wenn sie zurückblickt. Zermürbt hat sie der Beruf nicht. Im Gegenteil. Sie möchte noch einmal irgendwo helfen, auch während ihrer Pensionszeit. „Ich kann mir vorstellen, auf 520-Euro-Basis oder in Teilzeit irgendwo zu arbeiten“, plant sie. „Irgendwo, wo man mich braucht. Zum Beispiel bei einem privaten Pflegedienst hier in der Gegend.“

Privat genießt sie die Aussicht von ihrem schönen Balkon in Dhünn, die Zeit mit ihrer Tochter, Freunden und Nachbarn. Und dann gibt es ja auch noch das Engagement bei der Tafel und beim Ambulanten Hospizdienst. Noch vor wenigen Jahren habe sie sich überhaupt nicht vorstellen können, in den Ruhestand zu gehen. „Da konnte ich mir nicht vorstellen, was ich mache ohne meinen Job. Aber heute weiß ich es zu schätzen. Ich denke besonders bei den hohen Temperaturen der vergangenen Tage an meine Kollegen, wie sie in die heißen Autos steigen und in Schichten ihren Dienst verrichten müssen. Das ist ja doch ganz schön anstrengend.“ Aber trotz der Widrigkeiten: Missen möchte Karin Puschmann die Berufsjahre, auf die sie zurückschaut, nicht: „Ich würde vermutlich alles genauso wieder machen.“

Jubiläum

Noch vor zehn Jahren feierte die Diakonie mit Karin Puschmann ihr 25. Dienstjubiläum. Die Pflegedienstleiterin erhielt damals viel Lob, wurde vom damaligen Chef Peter Siebel für „ihre besonnene Art, das freundliche Auftreten, gepaart mit Humor und Durchsetzungsvermögen“ gelobt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Pflege braucht Lobby

© Roland Keusch

Wie wichtig und bedeutend der Pflegeberuf eigentlich ist, das wurde während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich. Leider währte die Erkenntnis nicht lange, denn weder das Image noch die Bezahlung der Pflegenden sind seitdem besser geworden. Im Gegenteil.

Stattdessen müssen aufgrund der steigenden Energiepreise durch die Krise, die die Einrichtungen nicht umlegen können, die Krankenhäuser und somit ja auch die Pflegekräfte jetzt auch noch um ihre Existenz fürchten. Und das trotz der Tatsache, dass die Zahl der zu pflegenden Menschen, unter anderem durch den demografischen Wandel, ansteigt. Und Pflegekräfte eigentlich dringend gesucht werden.

In der Altenpflege sind die Zustände nicht besser. Das ist schade, denn an Pflegenden wie Karin Puschmann sieht man, mit wie viel Herzblut viele dieser Pflegekräfte ihre Arbeit machen. Und sie könnten sicher diese Begeisterung an junge Menschen weitergeben.

