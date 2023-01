Shell-Tankstelle wird für Bau abgerissen

Ein Unternehmen hat das Gelände gekauft, ein Neubaugebiet soll entstehen.

Von Susanne Koch

Das Gelände der Shell-Tankstelle am Neuenflügel 59 ist seit Ende Dezember ganz umzäunt. Heute ist das große Shell-Tankstellenschild nicht mehr zu sehen. Es wurde morgens abgebaut. Rechts auf dem Grundstück steht ein gelber Bagger. Vor ihm liegt ein großer Schuttberg. Das kleine Haus ist dort bereits abgerissen. Auch die Tankstelle wird in den nächsten Wochen noch demontiert.

Auf dem Gelände der Tankstelle werden alle Gebäude abgerissen

„Der Vertrag der Tankstelle lief Ende des Jahres aus“, sagt Anna Heinzerling, die mit ihrem Mann an der Bushaltestelle schräg gegenüber steht. „Wir sind Nachbarn, die direkt gegenüber der Tankstelle wohnen.“ Das Tankstellengrundstück, das Grundstück des Kfz-Meisterbetriebs und noch kleine Häuser daneben werden abgerissen. „Das wurde alles von einem großen Wermelskirchener Unternehmen gekauft“, sagt Anna Heinzerling. „Sie planen dort ein Neubaugebiet zu errichten.“ Sehr zum Missfallen der Familie Heinzerling. „Das wird uns auf jeden Fall viel Licht in unserer Wohnung kosten“, sagt Anna Heinzerling.

Shell-Zentrale weiß nichtsüber Schließung Bescheid

Oliver Meuser, der bis Dezember die Shell-Tankstelle betrieben hatte, gibt seinen ehemaligen Kundinnen und Kunden auf Facebook noch Auskunft: „Wir möchten uns für die Anerkennung und Treue, die wir in all den Jahren erfahren durften, ganz herzlich bedanken, besonders auch in den zuletzt herausfordernden Zeiten.“

Die Familie Meuser bietet jetzt ihren Kunden auf ihrer Facebook-Seite Ferienwohnungen auf Fehmarn an. Ein ganz anderes Gebiet.

Und was sagt die Shell-Zentrale in Hamburg dazu? „Die Tankstelle Neuenflügel ist temporär geschlossen“, sagt Jacob Cetkowski, ein Mitarbeiter des Shell-Konzerns, der Kundenfragen zu beantworten hat. „Mehr sehe ich hier im System leider auch nicht. Aber sie wird wieder öffnen. Das scheint eine vorübergehende Schließung zu sein.“