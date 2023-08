Seniorin verursacht hohen Schaden

Wermelskirchen. Am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Kölner Straße ereignet, bei dem sich die Fahrerin leicht verletzt und hohen Sachschaden verursacht hat. Das teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit. Eine 86-jährige Wermelskirchenerin fuhr demnach mit ihrem Pkw Daimlerchrysler von der Schulgasse aus in das Parkhaus und aus zunächst unerklärlicher Ursache gab sie plötzlich Vollgas und verlor die Kontrolle über ihren Pkw.