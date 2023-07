Seniorenarbeit wird besser vernetzt

Auftakt des Pilotprojekts „Im Alter in Form“.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Klaus Flanhardt engagiert sich im Seniorentreff in Dabringhausen. Als ihm die Einladung der Stadt zur Schulung mit Dr. Kerstin Jülicher ins Haus flatterte, meldete er sich schnell an – genauso wie etwa 20 andere Akteure aus Senioreneinrichtungen und -angeboten in Wermelskirchen.

Eine große Mitmach-Box, die einem Koffer gleicht, steht am Dienstag im Mittelpunkt der begehrten Schulung: Unzählige Ideen und Themenvorschläge befinden sich in den drei Ordnern. Rezepte, Bewegungsübungen, Quizfragen: Das Material soll einen direkten Weg in die Seniorengruppen der Stadt finden. „Als Ergänzung zu dem bestehenden Repertoire“, erklärt Kerstin Jülicher. Dank der 20 Teilnehmenden an der Schulung dürften die Ideen in der Stadt schnell die Runde machen.

Vertreter der Kirchengemeinden sind genauso dabei wie Übungsleiter aus Sportvereinen, Sonja Raschkowski vom Haus der Begegnung nimmt genauso Teil wie Gertrud Grinberg vom Senioren- und Behindertenservice (SuBS). Die Schulung gehört zu dem „Im Alter in Form“-Projekt, für das die Stadt als Pilotkommune ausgewählt wurde. Christiane Beyer und Sabine Salamon von der Stadt begleiten das Projekt und wollen damit die Seniorenarbeit der vielen verschiedenen Akteure besser vernetzen. „Deswegen freuen wir uns, dass sich die Menschen hier auch kennenlernen und womöglich gemeinsame Ideen auf den Weg bringen“, sagt Christiane Beyer. Die Resonanz auf die Schulung sei sehr gut gewesen.

Im Mittelpunkt stehen drei Themen, die auch die große Mitmach-Box aufgreift: Ernährung, Bewegung und soziale Teilhabe. Die Schulung hat mit kurzen Impulsvorträgen begonnen. Nach der Mittagspause stehen dann praktische Übungen auf dem Programm: In Teams erarbeiten die Teilnehmer kleine Konzepte zu einem ausgewählten Thema aus der Box. So widmet sich Benno Klinke mit seinem Teamkollegen etwa dem Thema Bewegung – und lädt die muntere Runde dann auch gleich zu einigen Übungen ein. Auch Margot Schippers und Ehemann Michael widmen sich einem sportlichen Thema und lassen gleich noch vertraute Melodien in ihr kurzes Programm einfließen: Gut gelaunt stimmen sie „Mein Vater war ein Wandersmann“ an.

Im November gibt es einen zweiten Schulungstermin

Eines haben alle 52 Themen-Ideen in der Mitmach-Box gemeinsam: Sie animieren ältere Menschen zu einem gesünderen Leben. „Ohne erhobenen Zeigefinger“, betont Referentin Kerstin Jülicher. Vielmehr setzte das Konzept auf Mitmachen und selbst Entdecken. Ganze Gruppenkonzepte, aber auch einzelne kleine Elemente könnten aus der Materialbox entnommen werden. „Wir wollen Angebote nicht mit Informationen überfrachten, sondern gemeinsam Spaß haben“, betont die Referentin. Im November bietet Christiane Beyer einen zweiten Schulungstermin an.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Das Angebot anpassen

Senioren werden nicht nur immer mehr. Sie werden auch immer fitter, agiler und haben nach ihrer aktiven Berufszeit andere Interessen als das noch bei den Senioren vor einigen Jahren der Fall war.

Man muss sich einfach bewusst machen: Wer heute in Rente geht, der ist in der Regel weder körperlich noch geistig alt. Entsprechend brauchen diese „jungen Alten“ von heute ein verändertes Angebot. Darum will sich die Stadt Wermelskirchen mit ihrem Projekt „Im Alter in Form“ jetzt kümmern. Und das ist auch gut so, denn der Bedarf ist auf jeden Fall da. Das zeigten schon die bisherigen Veranstaltungen und die erste Schulung diese Woche.

Ältere Menschen nehmen aktiv am Leben teil betätigen sich sportlich und möchten etwas erleben. Dem wollen die Initiatoren von „Im Alter in Form“ Rechnung tragen. Und nebenbei noch dazu betragen, dass Senioren ein gesünderes Leben führen. Viele Partner ziehen dafür an einem Strang.