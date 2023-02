Senioren-Union will sich mehr einmischen

Bei der Jahresversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt - Werner Allendorf bleibt Vorsitzender.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Vor allem personelle Veränderungen prägten die Jahreshauptversammlung der Senioren-Union in den Bürgerhäusern: Gleich vier Ehrenamtliche des Vorstands traten nicht mehr zur Wahl an. So musste Vorsitzender Werner Allendorf sich auf die Suche nach Nachfolgern für Gabriele und Achim Stöger machen. Auch Gisela Seidel und Erika Friebe erklärten aus Altersgründen ihren Rücktritt.

Nach der Wahl konnte Werner Allendorf, der als Vorsitzender bestätigt wurde, tief durchatmen. Alle Posten im Vorstand konnten wieder besetzt werden. Klaus Willumat ist künftig als stellvertretender Vorsitzender im Einsatz. Ursula Willumat übernimmt die Kasse und damit die Geschäftsführung. Hans-Werner Schlesinger und Gerhard Schlupeck werde als Beisitzer unterstützen. Schriftführerin bleibt Regina Leven. Die Versammlung bestätigte Jürgen Schopphoff als stellvertretenden Kassierer.

Gemeinsam hat die Senioren-Union nun viel vor. „Wir werden politischer“, kündigte Werner Allendorf an, „ältere Menschen kann man nicht mit Kaffee und Kuchen besänftigen.“ Stattdessen wolle sich die Senioren-Union künftig noch stärker in das politische Geschehen der Stadt einschalten. „Wir werden uns in den politischen Gremien einbringen“, kündigte Allendorf an. Denn mit der zunehmenden Zahl der Senioren in der Stadt, sei es auch an der Zeit, die Bedürfnisse älterer Menschen ernster zu nehmen.

Wo viele Senioren wohnen, müssten auch die Voraussetzungen für ein gutes Leben geschaffen werden. „Wir brauchen weiterhin ein eigenes Krankenhaus“, betonte Allendorf. Und es müsse künftig deutlich mehr seniorengerechte Wohnungen in der Stadt geben. „Darüber hinaus sollte die Politik auch über ein Hospiz nachdenken“, betonte er. Zumindest müsse gewährleistet sein, dass in dem neuen Hospiz in Bergisch Born genug Plätze für Wermelskirchener eingeplant würden.

Mobilität soll ebenso zum Thema werden

Noch ein anderes Thema beschäftigte Werner Allendorf und die Vertreter der Senioren-Union: die Mobilität. Er komme immer wieder mit Senioren in Wermelskirchen ins Gespräch. Dabei sei er beispielsweise auf eine Frau im Café getroffen, die mit dem Taxi vorfuhr. Er habe nachgefragt, warum sie täglich den kostspieligen Fahrdienst nutze. Die Dame habe geantwortet, sie könne aus dem Bus mit dem Rollator nicht sicher aussteigen. Hilfe sei vom Busfahrer mehrmals abgelehnt worden.

„Das werden wir nicht mehr hinnehmen“, zeigte sich Allendorf kämpferisch. Auch zu anderen Bereichen bei Fragen der Mobilität werde die Senioren-Union künftig noch entschiedener Stellung beziehen: „Es ist doch auch unmöglich, dass es keine guten Busverbindungen nach Bergisch Gladbach gibt“, erinnerte Allendorf.