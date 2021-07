Sekundarschüler ziehen in Module

Bildung

+ © Anja Carolina Siebel Die meisten der Schüler halfen gestern mit Schulleiter Dietmar Paulig (l.) fleißig mit, um schnell die neuen Räume beziehen zu können. © Anja Carolina Siebel

Der Erne-Bau wird heute geräumt. Dann geht er zurück an die Firma. 2020 steht dann der Abriss des Realschulgebäudes an.

Von Anja Carolina Siebel

Junge Menschen mit Umzugskartons und Stühlen laufen über den Schulhof. Manche sind fleißig bei der Sache, andere ruhen sich öfter aus. „Besser als Unterricht“, findet zumindest eine Schülerin des achten Jahrgangs der Sekundarschule. Ganz schön viel los derzeit an der Wirtsmühler Straße und am Weyersbusch. Der Grund: Schüler und Lehrer der Sekundarschule ziehen um. Die Container-Module am Weyersbusch, sind fertig zum Einzug.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Donnerstag und Freitag erfolgt dann der Auszug aus dem Erne-Bau an der Rot-Kreuz-Straße. Wie berichtet, waren die Fünft- und Sechstklässler der Realschule dort bis jetzt unterrichtet worden, weil der Platz fehlte. „Das Gebäude geht zurück an die Firma Erne, so steht es in unserem Kaufvertrag“, erklärt Hartwig Schüngel vom Gebäudemanagement. 2020 soll dann das alte Realschulgebäude nebenan abgerissen werden.

Durch das Gebäude-Chaos an Wirtsmühler Straße, Weyersbusch und Rot-Kreuz-Straße zu blicken, ist besonders für Außenstehende kompliziert. „Umso froher sind wir, dass wir jetzt bald sagen können: Wir sind am Weyersbusch verortet“, sagt Schulleiter Dietmar Paulig. Die Siebtklässler ziehen im Januar in den eingeschossigen Modulbau, der noch nicht ganz fertiggestellt ist.

„Ein wenig müssen wir noch an den Außenanlagen arbeiten, aber dann ist wirklich alles für die Schüler vorbereitet“, betont Hartwig Schüngel. Sobald die Sekundarschule aus dem alten Gebäude ausgezogen ist, sollen die Voraussetzungen für den Einzug der Volkshochschule dort geschaffen werden. „Das ist aber erstmal Zukunftsmusik“, unterstreicht Schüngel. „Den Umzug der Sekundarschule gemeinsam zu stemmen, war jetzt das erste Ziel.“

Platz ist am Weyersbusch für alle Schüler vorhanden. Von außen wie von innen wirken die beiden Modulbauten wie ganz normale Gebäude. Innen sind die Wände farbenfroh gestaltet, es gibt viel Platz. Die Klassenräume sind rund 60 Quadratmeter groß. „Das ist mehr, als wir gewöhnt sind“, sagt Dietmar Paulig.

Paulig geht in eineinhalb Jahren in den Ruhestand

Er und das Lehrerkollegium haben die Schüler bewusst in den Umzug einbezogen. „Sie sollen den Überblick über ihre Sachen haben, schauen, ob alles Wichtige dabei ist.“ Zum anderen sollen sich die Jugendlichen aber auch mit dem neuen Standort identifizieren und sich – natürlich – von Anfang an wohlfühlen.

SCHULFORM PÄDAGOGIK Die Sekundarschule ist eine eigenständige Schulform. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 zu allen Schulabschlüssen der Sekundarstufe I. Durch eine Kooperation mit Gymnasium, Gesamtschule oder Berufskolleg ermöglicht sie den Anschluss an die gymnasiale Oberstufe, Berufskolleg, sowie in die duale Ausbildung. Bei der Anmeldung gibt es Infos zum Abschluss.

So einfach „zu Fuß“ wird der Auszug aus dem Erne-Bau indes nicht vonstattengehen. Dort, am bisherigen Schul-Standort der Realschule, wurden seit dem Schuljahr 2018/19 Fünft- und Sechstklässler beschult, anfangs noch mit den Realschülern zusammen. Die Zeit der Realschule lief mit dem Abschluss der letzten 10. Klassen aus. „Es sind aber noch viele Utensilien aus all den Jahren Realschule zurückgeblieben“, berichtet Dietmar Paulig. Einiges werde die Sekundarschule übernehmen, andere Sachen, wie zum Beispiel veraltete Unterrichtsmaterialien, werde entsorgt.

Den Umzug aus dem Erne-Bau wird ein Umzugsunternehmen übernehmen. An mehreren Tagen. „Besonders die Fünft- und Sechstklässler und ihre Eltern sind froh, dass sie jetzt am selben Standort sind wie ihre Mitschüler“, sagt Dietmar Paulig. Aber auch für die Lehrer sei das Pendeln „ein absoluter Kraftakt“ gewesen.

Paulig hofft, dass jetzt erstmal Ruhe einkehrt in den Schul-Betrieb. Den endgültigen Umzug in den Neubau in einigen Jahren wird er im Schuldienst nicht mehr mitmachen: Er wird in eineinhalb Jahren pensioniert.