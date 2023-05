Sein Handwerk ist ihm eine Herzensangelegenheit

Ben Röttelbach aus Dhünn hat die Meisterprüfung als Dachdecker mit Bestnoten bestanden – als Jahrgangsbester.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Ben Röttelbach blättert durch die große Mappe. „Ich zeichne einfach gerne“, sagt er und deutet auf die filigranen Bleistiftzeichnungen von Dächern, Schiefern und Arbeitsabläufen. Während der Meisterschule ist mit der Mappe eine Art Kunstwerk entstanden. Zum ersten Mal in 30 Jahren haben die Prüfer für eine Mappe die vollen 100 Punkte verliehen. Künftig soll das Werk Meisterschülern als Vorbild dienen. Aber nicht nur die Mappe des frisch gebackenen Dackdeckermeisters aus Dhünn geht bei der Handwerkskammer Düsseldorf in die Geschichte ein: Ben Röttelbach ist der beste Dachdeckermeister seines Jahrgangs. Darüber schüttelt er immer noch schmunzelnd den Kopf. „So kannte ich mich gar nicht“, sagt er und erzählt von den vielen Stunden am Schreibtisch, in denen er gelernt und gepaukt habe – oft in der Lerngruppe, vor allem während der Pandemie aber auch alleine.

„Eigentlich war ich schon immer der Typ, der es nicht lange am Schreibtisch aushielt“, sagt er. Genauso wie seine beiden Brüder zog es ihn früh auf die Baustellen des väterlichen Dachdeckerbetriebes. „Im Handwerk haben wir uns immer viel wohler gefühlt als am Computer“, meint der heute 27-Jährige. Und deswegen sei für ihn nach der Schule auch klar gewesen: Genauso wie seine Brüder tritt er in die Fußstapfen des Vaters. Damals war er gerade 16 und entschied sich für die Lehre im väterlichen Betrieb. „Wir konnten schon immer ganz gut zusammen arbeiten“, sagt er heute, „wahrscheinlich, weil wir so unterschiedlich sind.“ Und dann ergänzt er wieder schmunzelnd: „Ich bin eher der ruhige Typ.“

Die Ausbildung lehrte ihn nicht nur das vertraute Handwerk. Er sei in dieser Zeit sehr ordentlich geworden. „Und ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen“, sagt er. Und je öfter er auf die Dächer kletterte, desto klarer wurde der Wunsch, irgendwann den Betrieb des Vaters zu übernehmen. Deswegen strebte er auch schnell nach der Ausbildung den Besuch der Meisterschule an. „Dann habe ich aber entschieden, vorher noch mehr Berufserfahrung zu sammeln“, sagt er, „die Praxis ist so wichtig“. Als er Jahre später dann die Anmeldung zur Meisterschule schon im Blick hatte, kam ihm das Leben dazwischen. Er kämpfte gegen den Krebs. Und gewann. Dann erwartete Ehefrau Dorothea ihren ersten gemeinsamen Sohn – und Ben Röttelbach verschob die Meisterschule noch mal, bevor er seine berufliche Zukunft in Angriff nahm.

Die Meisterschule sei ihm dann erst einmal schwergefallen, erzählt er. Er kam von der Baustelle, aß mit der Familie zusammen, brachte Sohn Sam ins Bett und saß dann bis in die Nacht an seinem Schreibtisch. Inzwischen erwartete die Familie wieder Nachwuchs. Wenige Monate vor seiner Prüfung kam Sohn Eliah auf die Welt. „Diese Verantwortung, die ich hier trage, hat mich wirklich angespornt. Es hat sich alles ausgezahlt“, sagt Röttelbach heute. Er wollte es gut machen, besonders gut. Deswegen habe er sich für das Meisterstück mit dem Schiefer die Königsdisziplin ausgesucht, deswegen habe er richtig gerackert.

Inzwischen ist Ben Röttelbach auf die Baustellen zurückgekehrt – und gemeinsam mit seinem Vater bereitet er langsam die Übergabe des Betriebs vor. Die Motivation, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, ist die gleiche geblieben. „Kreativität und Handwerk“, sagt er. Und doch hat sich in den vergangenen Jahren manches verändert: „Am Anfang hat mir die Höhe viel ausgemacht“, erinnert er sich, „da habe ich mich am Geländer festgeklammert.“ Aber der Alltag vertrieb die Höhenangst. Später sei er von Gaube zu Gaube gesprungen, erzählt er und Ehefrau Dorothea zuckt kurz zusammen. „Das macht er heute natürlich nicht mehr“, sagt sie dann mit strengem Blick. Und er lacht sie an. „Nein“, sagt er und meint das zweifellos auch so, „heute haben wir eine Familie.“

Stattdessen begleitet ihn die Vorsicht und Vernunft auf die Dächer, er leitet Baustellen, führt Kundengespräche und legt sich richtig ins Zeug. „Ich liebe es, Probleme zu lösen“, sagt er. Und inzwischen schlüpft er auch gelegentlich in die Rolle des Lehrers – und erklärt dem neuen Lehrling die Arbeit. „Es ist schön zu sehen, wie sich junge Mitarbeiter entwickeln“, sagt er. Das Dachdeckerhandwerk verdiene das Vorurteil nicht, vor allem anstrengend und dreckig zu sein. Es sei so ein vielseitiger Beruf. „Und ich kann mich nach wie vor kreativ austoben“, ergänzt er dann. Es gebe kaum einen Morgen, an dem er nicht gerne zur Arbeit gehe.

Hintergrund

Zahlen: 938 Meister haben 2022 erfolgreich ihre Prüfung im Handwerkskammer- und Regierungsbezirk Düsseldorf bestanden – in 18 Gewerken.

Meisterfeier: Jüngst wurden die frisch gebackenen Meister im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf ausgezeichnet. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hielt die Festrede und zeichnete schließlich gemeinsam mit Kammerpräsident Andreas Ehlert die Jahresbesten aus – unter ihnen auch Ben Röttelbac