Seelische Gesundheit wird zum Projekt

Der Verein alpha hat sich bei Leader beworben. Psychische Erkrankungen sollen aus der Tabu-Zone.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Es sind zwei Initiativen, die sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen kümmern: Sie heißen alpha und Die Kette. Einer in Wermelskirchen, der andere in der Kreis-Hauptstadt Bergisch Gladbach. Beide eint, dass sie sich gemeinsam mit dem Projekt „Verrückt? – Na und!“ um eine Leader-Förderung beworben haben. Die Bewerbungsphase läuft gerade.

„Es geht darum, Jugendliche für ihre eigene psychische Gesundheit zu sensibilisieren“, erklärt Jörn Dreißigacker, Sozialpädagoge und Leiter von alpha in Wermelskirchen. Kurz: In Workshops beschäftigen sich die Schüler mit Aspekten psychischer Gesundheit, lernen konkret verschiedene Problemfelder kennen, treffen Betroffene und sollen sich selbst und anderen gegenüber aufmerksamer werden.

Zurzeit kooperiere alpha diesbezüglich mit dem Städtischen Gymnasium. Dreißigacker: „Wir haben aber auch schon Kontakt zum Berufskolleg aufgenommen.“

Die Erfahrungen am Gymnasium seien durchweg positiv. „Dass es da Gekichere oder Scham gegenüber dem Thema, das ja oftmals noch ein Tabu ist, gibt, das haben wir eher nicht erlebt“, sagt Jörn Dreißigacker. „Im Gegenteil arbeiten die Schülerinnen und Schüler an den Projekttagen konstruktiv mit.“ Ein Thema da: Wie gehe ich mit Krisen um? Was kann ich da für meine seelische Gesundheit tun?

„Wir vergleichen das dann immer mit einer Hülle fürs Smartphone“, berichtet der Sozialpädagoge. „Die hat fast jeder. Aber wie man seine Seele schützen kann, das wissen viele erst einmal gar nicht.“

Die Jugendlichen hätten oftmals aber schon ganz gute Ideen, wie sie ihre Resilienz stärken könnten: Freunde treffen, Musik hören, einen inspirierenden Film schauen.

Es sei nicht einfach, die Schulen für das Projekt zu begeistern, räumt Jörn Dreißigacker ein. „Die haben natürlich auch andere Projekte, wie zum Beispiel Sucht- oder Gewaltprävention. Ich denke aber, dass gerade das Thema seelische Gesundheit auch in Schulen ein wichtiges ist. Es wird zu oft noch totgeschwiegen.“

Einer der Mitarbeitenden von alpha, der das Projekt begleitet, ist Horst Gottschalk. Der Leverkusener litt selbst vor Jahren an einer schweren Depression und brauchte lange, um sich mit Hilfe aus dieser Erkrankung zu befreien. „Wir sagen bewusst zu Anfang nicht, dass er selbst ein Betroffener ist“, berichtet Jörn Dreißigacker. „Die Schülerinnen und Schüler sind dann meist völlig überrascht, wenn er es einige Stunden nach dem Kennenlernen erzählt. Dan kommt diese Erkenntnis: Man sieht es den Menschen ja nicht an.“

Die Jugendlichen bekommen nach den Projekttagen Kontaktdaten an die Hand, um sich im Falle einer Krise an Experten wenden zu können. Und sie bekommen die Gewissheit mit: Tragisch oder schlimm ist das nicht, wenn man sich Hilfe holt.

Bis zum 2. Dezember waren Bewerbungen möglich

Bis zum 2. Dezember war es möglich, Bewerbungen für eine Projektförderung abzugeben. Wie die Leader-Agentur mit Sitz in Burscheid jetzt mitteilt, waren es in dieser 15. Bewerbungsrunde acht Akteure aus fünf bergischen Kommunen. Gleich drei Projekte sollen in Odenthal umgesetzt werden, zwei in Wipperfürth. Hinzu kommt jeweils ein Projekt in Hückeswagen, Wermelskirchen und Burscheid. Insgesamt würden die acht Akteure etwa 1,5 Millionen Euro ausgeben und bewerben sich um eine Förderung von rund 800 000 Euro.

Die Orchesterschule in der Nachbarstadt Burscheid möchte zum Beispiel im Projekt „Klangpause“ Grundschüler für Musik begeistern und deren Begabungen fördern. Während der Unterrichtszeit soll das bewährte Programm „SingPause“ damit auch in Burscheid flächendeckend und wöchentlich ab der 1. Klasse umgesetzt werden. Zusätzlich kann bei Interesse ab der 3. Klasse Blockflöte erlernt werden und es wird eine Verknüpfung zu anderen Musikangeboten in der Stadt hergestellt. Oder: Der Verein Wunderplaner möchte Odenthal-Voiswinkel mit dem „Bistro der Träume“ beleben. In dem Café in einem historischen Zirkuswagen sollen Lesungen, Konzerte und Treffen stattfinden. Im Sommer soll ein Biergarten das Konzept ergänzen. Der Verein hat sich 2011 gegründet, um das Bistro umzusetzen.

Hintergrund

Leader ist ein europäisches Förderprogramm mit dem Ziel, die ländlichen Gebiete zu stärken und zu entwickeln. Bis zum 2. Dezember war es möglich, Bewerbungen für eine Projektförderung abzugeben. In der 15. Bewerbungsrunde bewarben sich acht Akteure aus fünf bergischen Kommunen.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Thema ist kein Tabu

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das Thema ist immer noch ein Tabu. Dabei sind laut Statistiken wie etwa der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation jedes Jahr fast 30 Prozent der Deutschen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, weil sich viele zum einen gar nicht eingestehen möchten, dass sie an irgendeiner Stelle ein psychisches Problem haben, andererseits toleriert die Gesellschaft leider psychische Erkrankungen immer noch nicht in der Art, wie es eigentlich vonnöten wäre.

Menschen mit Depressionen, Angst- oder Panikstörungen oder Suchtproblematiken werden vielfach noch eher stigmatisiert als ernstgenommen. „Lieber nicht drüber sprechen“ lautet die Devise. Umso positiver, dass der Verein alpha das Thema nach vorne in die Gesellschaft rückt und Jugendliche damit konfrontiert. Denn man kann es nicht früh genug sagen: Psychische Erkrankungen sind Erkrankungen. Keine Schande.