Schwimmen wird einen Euro teurer

Das Freibad Dabringhausen öffnet am 21. Juni für sechs Wochen für alle Strandbadfans seine Türen.

Freibad Dabringhausen sucht noch Kräfte, die mit anpacken.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Auch das Freibad Dabringhausen erhöht die Preise: Einen Euro mehr pro Person wird der Eintritt ins Strandbad ab dem 21. Juni kosten. „Die gestiegenen Energiekosten sind der eine Punkt“, sagt der Vorsitzende des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen, Dominik Roenneke. „Noch viel mehr treffen uns aber enorme Preissteigerungen in den Personalkosten.“

Der Personaldienstleister, mit dem der SVFD bereits seit Jahren zusammenarbeitet, habe in diesem Jahr, auch aufgrund des Fachkräftemangels, extrem die Preise angehoben. „Personal sind Fixkosten, die haben wir, egal wie gut der Sommer ist. Gleiches gilt für die Kosten der Wasseraufbereitung. Bei beidem gibt es kaum bis kein Einsparpotenzial“, erklärt Dominik Roenneke. Dass der Verein deswegen die Preise erhöhen müsse, liege auf der Hand.

„Wir haben uns für eine Art Pauschale in Höhe von einem Euro pro Besuch entschieden“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Die Rechnung ist recht einfach: Rund 20 000 Euro muss der Verein während der Saison mehr einnehmen.“ Bei einer guten Saison mit rund 20 000 Besuchern sei das dieser eine Euro pro Besuch.

Die nächsten Wochen werden im Linnefetal noch einmal sportlich. Denn das Bad muss nicht erst zur Eröffnung am 21. Juni betriebsbereit sein. „Viele wissen nicht, dass wir tatsächlich schon viel früher betriebsbereit sein müssen, damit die notwendigen Laboruntersuchungen durchgeführt werden können und die Wasserqualität sichergestellt ist“, erklärt Dominik Roenneke. Es heißt daher Daumen drücken, damit am Ende alles pünktlich klappt.

Und dann ist da noch der Kraftakt, das Freibad pünktlich vorzubereiten. „Es wäre schön, wenn auch andere der vielen Freibadbegeisterten, die dann pünktlich zum Saisonstart vor dem Tor stehen, bei der Vorbereitung mit anpacken“, sagt Kurt Genz, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Dabringhausen. „Wir haben an den Arbeitssamstagen immer die gleichen Helfer vor Ort. Die sind eine große Unterstützung.“ Es sei immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer für das Waldbad zu begeistern.

Die weiteren Arbeitseinsätze sind jeweils Samstag, 27. Mai, 3. Juni und 10. Juni, immer ab 9 Uhr im Freibad. An den Arbeitseinsätzen am 3. Juni und 10. Juni findet ab 10 Uhr der Kartenvorverkauf der Saisonkarten im Freibad statt.