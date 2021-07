Wo schwimmen diese Badegäste?

Historisches Foto

+ © Frank Jockel/Archiv Fröhliche Badegäste im Mai 1981 im kühlen Nass. Wissen Sie, wo die Truppe sich im Wasser tummelt? © Frank Jockel/Archiv

Diesmal geht es bei unserem Rätselfoto um etwas ganz anderes. Einen Ort, wo im Mai 1981 einige Jugendliche im kühlen Nass planschten. Kostenlos.

Von Anja Carolina Siebel und Wolfgang Stüwe

„Zum Nulltarif im kalten Wasser baden!“ Diesen Titel wählte der WGA, als er am Donnerstag, 21. Mai 1981, den Blick auf das gesuchte Freibad lenkte. Saison-Eröffnung für das Bad war im Jahr 1981 der Dienstag, 19. Mai. Relativ viele Gäste hatte das Freibad Dabringhausen damals - obwohl das Becken nicht beheizt war, obwohl das Wasser nur 18 Grad hatte. Aber: War das Freibad unbeheizt, brauchten die Besucher keinen Eintritt zu zahlen. Hauptsächlich Kinder wagten den Sprung ins kühle bis kalte Nasse. Das Urteil: „Etwas kalt, wen man sich aber daran gewöhnt hat, ist es auszuhalten. Dass das Baden tageweise kein Geld kostet, finden wir prima.“ Drei Badenixen bevorzugten das Sonnenbad, beschrieb der WGA-Autor die Situation auf den Liegewiesen. Bei 23 Grad sonnten sie sich.

Die Beheizung und die Nichtbeheizung im Wechsel mit einem anderen Freibad im Stadtgebiet fanden die Badegäste ganz in Ordnung: „Irgendwo muss ja mit der Energieeinsparung begonnen werden.“ Schwimmmeister Horst Steffens fand die Idee mit dem kalten Wasser im Freibad aber nicht gut: „Wir vergraulen uns die treuesten Badegäste.“ Was er als unlogisch und nicht sinnvoll bezeichnete: „Dass die warmen Duschen und die Räume sowie die Kosten für das Personal auch an den Tagen mit dem kalten Wasser bereitgestellt werden müssen, also an den Tagen, an denen noch nicht einmal die Eintrittsgelder kassiert werden können.“ Um Geld geht es auch in der Gegenwart bei dem Wermelskirchen noch verbliebenen Freibad derzeit wieder.

Längst hat das Bad nicht mehr die ganze Saison geöffnet, sondern nur noch während der Sommerferien. Aus Kostengründen. Betreiber sind zwei Vereine, der Förder- und der Betreiberverein. Das gesuchte Freibad hatte früher noch einen anderen Namen als heute. Wissen Sie noch, welchen? Oder fällt Ihnen eine Geschichte zum Bad ein? Dann melden Sie sich.