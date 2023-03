Schwierige Suche nach Fachkräften

Heimische Unternehmen haben unterschiedliche Strategien.

Von Theresa Demski

Mit vielen Ideen und großem Aufwand reisten 50 heimische Unternehmen am vergangenen Wochenende zur Ausbildungsmesse „Connect“ an. „Wir müssen auf uns aufmerksam machen“, erklärt Julia Suer den großen Einsatz der Betriebe. Schließlich hat der Wettbewerb um Fachkräfte längst begonnen. „Da hilft nur Werbung in eigener Sache“, sagt die Personalleiterin bei der Suer Nutzfahrzeugtechnik.

Auch in dem mittelständischen Familienbetrieb im Industriegebiet ist Fachkräftemangel kein Fremdwort. „Nehmen wir mal das Beispiel Außendienst“, sagt Julia Suer, „es ist aktuell wirklich schwierig, in diesem Bereich Fachkräfte zu finden.“ Also bleiben auch bei Suer Stellen unbesetzt. Die Arbeit müsse aber ja trotzdem gemacht werden. „Dann bitten wir andere Mitarbeiter, länger im Unternehmen zu bleiben“, erklärt die Personalleiterin. Inzwischen hat es Umstrukturierungen der Gebiete gegeben. Auf die Produktion habe der Fachkräftemangel aktuell keinen negativen Einfluss, sagt Julia Suer.

Das Wermelskirchener Unternehmen wirbt inzwischen intensiv um Fachkräfte – und auch um Auszubildende, um für die Zukunft vorzusorgen. „Wir setzen dabei auch auf das Thema Mitarbeiterbindung“, erklärt Julia Suer. „Mitarbeiter sollen sich bei uns wohlfühlen.“ Dann gebe es weniger Wechsel und vor allem würden sich ein gutes Arbeitsklima und faire Bedingungen auch herumsprechen.

Auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses setzt auch die Firma Rasspe. „Wir bilden für den Eigenbedarf aus“, betont Karina Schmidt, Personalreferentin bei der Group Schumacher. So wolle man dem Fachkräftemangel frühzeitig begegnen. „In der Industrie spüren wir das bisher noch nicht so deutlich“, sagt sie. Aber vor allem für gewerblich-technische Berufe werde es schwieriger, geeignete Bewerber zu finden. „Bisher fordert der Fachkräftemangel bei uns aber noch keine Anpassung der Betriebsabläufe“, sagt sie.

Währenddessen listet auch das Unternehmen Dönges eine ganze Reihe an offenen Stellen. „Der Fachkräftemangel ist präsent“, sagt Jörg Dietsch. Und er weist gleichzeitig auf die Veränderungen hin, die die Digitalisierung mit sich bringe: 80 Prozent aller Arbeitsprozesse seien bei Dönges bereits digitalisiert worden. So werden neben den Fachkräften für Logistik aktuell vor allem Experten im E-Commerce-Bereich gesucht. „Und auch Initiativbewerbungen sind immer willkommen“, heißt es im Unternehmen.

„Der Schlüssel ist inzwischen die Bezahlung nach Tarif.“

Bei der Ausbildungsmesse „Connect“ interessierten sich nicht nur Jugendliche für Ausbildungsmöglichkeiten bei Dönges. „Auch Eltern haben für ihre eigene berufliche Zukunft Interesse gezeigt“, berichtet Jörg Dietsch nach der Messe, „wir haben sie natürlich gerne auf unsere freien Stellen hingewiesen.“

Auch der Pflegebereich nutzte bei der Ausbildungsmesse „Connect“ die Gelegenheit, nicht nur um Jugendliche, sondern auch um Fachkräfte zu werben. „Wir brauchen dringend Fachkräfte“, betont etwa Heidi Popko, Leiterin der Pflegeeinrichtung am Vogelsang.

Die Nachbesetzung von Stellen sei außerordentlich schwierig. Stellen würden unbesetzt bleiben. „Wir hoffen deswegen sehr darauf, dass Pflegefachassistenten die Lage etwa entspannen können“, erklärt Johanna Bonde, die für die Rheinische Gesellschaft in der Pflegeeinrichtung in Burscheid arbeitet. Aktiv werbe man aktuell um die deutlich kürzere Ausbildung zu Pflegefachassistenten – um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Währenddessen gebe es im Carpe Diem aktuell keine freien Stellen in der Pflege, sagt Einrichtungsleiterin Sigita Gemke. Der Fachkräftemangel sei erst einmal abgewendet. „Der Schlüssel ist inzwischen die Bezahlung nach Tarif“, sagt sie. Damit sei der Pflegesektor endlich wettbewerbsfähig geworden. Bei der Ausbildungsmesse wirbt Carpe Diem aber gleichzeitig stark um Nachwuchskräfte für die Zentralverwaltung des Unternehmens: Es gebe freie Stellen, sagt Nicole Münch-Kiene. Und das Unternehmen setze deswegen auch ganz intensiv auf die Ausbildung der eigenen Fachkräfte.

Auf diese Strategie baut auch Elektrotechniker Knut Berkenberg beim Thema Fachkräftemangel. Zum ersten Mal nahm er in diesem Jahr an einer Ausbildungsmesse teil. Willkommen waren dabei ausdrücklich nicht nur Jugendliche, sondern auch Fachkräfte auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Bewerbungen seien bei ihm immer willkommen, sagt er. Er werbe schon auf seinen Fahrzeugen um Fachkräfte, erinnert Berkenberg. Bisher aber ohne großen Erfolg.

Hintergrund

Statistik: Die Fachkräftelücke für qualifizierte Arbeitskräfte lag laut des Instituts der deutschen Wirtschaft im Zwölf-Monats-Durchschnitt von Juli 2021 bis Juli 2022 bei 531.923 Stellen. Damit werden rein rechnerisch die Stellen benannt, die nicht besetzt werden können, weil es keine dafür qualifizierten Arbeitslosen gibt.

Berufsgruppen: Die am meisten betroffene Berufsgruppe war Ende 2022 die Branche um Verkehr und Logistik. Auch Verkaufsberufe, Gesundheitsberufe, Metallerzeuger und Erziehungsberufe stehen unter den Top 10 der Branchen mit den meisten offenen Stellen.