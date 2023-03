Schwarzarbeit: Zoll überprüft Betriebe

Aktion war Teil einer bundesweiten Prüfung.

Bei einer konzertierten Aktion hat der Kölner Zoll im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis, insbesondere in Wermelskirchen, Burscheid und Bergisch Gladbach, 74 Beschäftigte von insgesamt 25 Arbeitgebern kontrolliert, um möglicher Schwarzarbeit auf die Schliche zu kommen. Insgesamt waren laut Mitteilung in der Region 130 Zollbeamte in knapp 330 Betrieben unterwegs.

Diese Aktion war Teil einer bundesweiten Prüfung, und es sollte geprüft werden, ob der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn regelrecht gezahlt wird. Wie der Zoll informiert, waren die Beamten überwiegend im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Taxi- und im Transportgewerbe unterwegs. Demnach entdeckten die Einsatzkräfte bei ihrer Gemeinschaftsaktion in fünf überprüften Betrieben Hinweise darauf, dass der Mindestlohn dort nicht gezahlt wird. In elf Fällen fehlte die Sozialversicherung, in sieben eine Arbeitserlaubnis. -sng-